ANTD.VN - Ở nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, trên mảnh đất Mèo Vạc (tỉnh Tuyên Quang) quanh năm gió núi mây ngàn, đá xám xếp chồng lên nhau thành những vách dựng đứng, từng tấc đất bằng phẳng để gieo hạt, dựng nhà hay mở mang tri thức đều là kết quả của bao nhọc nhằn và bền bỉ. Giữa không gian ấy, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc hiện lên như một điểm sáng ấm áp, nơi ước mơ về một mái trường khang trang, đủ đầy của trẻ em vùng cao đã được viết tiếp bằng sự tận tụy, tình yêu thương và nguồn lực do nhà giáo Nguyễn Xuân Khang - người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie (Hà Nội) tài trợ toàn bộ.

Ngôi trường trong mơ thức giấc giữa đá xám biên cương

Ngôi trường mọc lên trên khuôn viên rộng khoảng 3ha giữa núi đá Mèo Vạc không chỉ là một công trình giáo dục đơn thuần. Trong tiết trời vùng cao se lạnh, khi những dãy đá xám mang vẻ trầm mặc, khắc nghiệt đặc trưng của cao nguyên đá, sự xuất hiện của một ngôi trường bán trú hiện đại, ấm áp và đồng bộ mang ý nghĩa sâu xa hơn cả những con số.

Toàn cảnh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc (tỉnh Tuyên Quang) nổi bật với sắc vàng ấm áp và những mái ngói xám sẫm, tọa lạc yên bình giữa thung lũng được bao bọc bởi những dãy núi đá

Đó là lời khẳng định rằng dù ở vùng biên cương xa xôi, dù địa hình hiểm trở hay khí hậu khắc nghiệt đến đâu, trẻ em vùng cao vẫn xứng đáng được học tập, ăn ở, vui chơi và trưởng thành trong điều kiện tử tế, an toàn và đầy yêu thương.

Từ những cánh rừng sa mộc và lớp học tiếng Anh đến tâm nguyện dựng trường nơi biên cương

Ít ai biết rằng hành trình đưa ngôi trường mới đến với Mèo Vạc không phải là một quyết định bộc phát, mà là kết tinh của cả một chặng đường gắn bó bền bỉ kéo dài nhiều năm. Mối duyên giữa thầy Nguyễn Xuân Khang, Trường Marie Curie (Hà Nội) với vùng đất Mèo Vạc bắt đầu từ năm 2021 bằng những dự án trồng rừng để phủ xanh núi đồi, giữ đất giữ nước cho vùng cao.

Niềm hạnh phúc bình dị của người thầy giáo già Nguyễn Xuân Khang khi được thong thả đi giữa vòng vây của những đứa cháu nhỏ vùng cao, những người luôn tíu tít gọi thầy bằng hai tiếng "ông nội" đầy trìu mến ngay trên sân trường mới

Từ những bước chân đầu tiên ấy, người thầy giáo già mang tâm huyết lớn với giáo dục biên cương ngày càng thấu hiểu hơn những thiếu thốn của học trò nơi đây. Thầy từng chia sẻ quan điểm cốt lõi thôi thúc mình hành động: Muốn bảo vệ giang sơn gấm vóc của Tổ quốc thì biên cương phải bền vững; muốn biên cương bền vững thì kinh tế - xã hội các tỉnh biên giới phải phát triển; và muốn kinh tế - xã hội phát triển thì giáo dục phải đi trước.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Khang chăm chú viết chữ ký, lời nhắn gửi lên vở, sổ của các học sinh vùng cao quanh mình giữa sân trường mới

Trước khi đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng ngôi trường bán trú, thầy Khang và tập thể Marie Curie đã âm thầm gieo những hạt mầm tri thức khác cho Mèo Vạc:

Năm 2022: Từ ý tưởng của thầy, trường triển khai dạy tiếng Anh trực tuyến cho khoảng 2.600 học sinh lớp 3 tại Mèo Vạc, duy trì bền bỉ cho tới khi các em hoàn thành bậc tiểu học.

Từ ý tưởng của thầy, trường triển khai dạy tiếng Anh trực tuyến cho khoảng 2.600 học sinh lớp 3 tại Mèo Vạc, duy trì bền bỉ cho tới khi các em hoàn thành bậc tiểu học. Cuối tháng 11/2023: Thầy Khang dành khoản kinh phí từ 6–12 tỷ đồng (học bổng 5 triệu đồng/tháng cho đến hết năm thứ 4 đại học) để hỗ trợ hơn 30 sinh viên địa phương theo học chuyên ngành tiếng Anh nhằm trở về phục vụ quê hương; đến thời điểm khánh thành trường, đã có 4 sinh viên tốt nghiệp về Mèo Vạc giảng dạy và các sinh viên còn lại tiếp tục hoàn thiện chương trình đến năm 2028.

Cũng trong tháng 11/2023, ý tưởng xây dựng một ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS ngay tại Mèo Vạc chính thức hình thành, trước khi bước vào thi công và hoàn thiện vào tháng 11/2026. Khi được hỏi về công trình do mình tài trợ toàn bộ với kinh phí ước tính hơn 100 tỷ đồng, thầy Khang chia sẻ niềm vui sâu sắc khi thấy thành quả đến với thầy trò vùng cao.

Khi hiện đại gặp gỡ bản sắc vùng cao

Điều làm nên nét riêng có của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc là cách công trình dung hòa hài hòa giữa sự khang trang, tiện nghi hiện đại với nét gần gũi, ấm áp của văn hóa Thăng Long – Hà Nội và bản sắc truyền thống đồng bào vùng cao.

Trên khuôn viên rộng khoảng 3ha là hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ với khoảng 40 phòng học, 2 phòng thực hành, thư viện, khu ký túc xá, nhà ăn rộng khoảng 800m² (phục vụ cùng lúc 200–300 người), cùng nhà thể chất, sân thể thao và các công trình phụ trợ phục vụ học tập, sinh hoạt.

Giữa núi đá và mây ngàn Mèo Vạc, cách đặt tên các hạng mục theo dấu ấn Thăng Long tứ trấn: Cổng Quán Thánh, giảng đường Bạch Mã, sân thể thao Voi Phục, ký túc xá Kim Liên tạo nên một nhịp cầu văn hóa giàu ý nghĩa giữa Thủ đô Hà Nội và vùng cao biên cương. Trong văn hóa Thăng Long xưa, tứ trấn là biểu tượng của sự che chở, vững chãi và linh thiêng ở bốn phương; khi bước vào ngôi trường bán trú giữa cao nguyên đá, những cái tên ấy mang sắc thái gần gũi, thân thương như lời gửi gắm sự chở che, bồi đắp tri thức và tiếp thêm sức mạnh cho từng bước trưởng thành của học trò vùng cao:

Cổng Quán Thánh như lối mở chào đón thầy cô và học trò bước vào không gian học tập ấm áp giữa núi rừng, gợi nét cổ kính, trầm mặc của văn hóa kinh kỳ hòa cùng cổng gỗ, mái ngói âm dương và hành lang gạch đỏ mang đậm sắc màu bản địa.

như lối mở chào đón thầy cô và học trò bước vào không gian học tập ấm áp giữa núi rừng, gợi nét cổ kính, trầm mặc của văn hóa kinh kỳ hòa cùng cổng gỗ, mái ngói âm dương và hành lang gạch đỏ mang đậm sắc màu bản địa. Giảng đường Bạch Mã gợi hình ảnh của sự khai mở, dẫn đường và khát vọng vươn xa trên hành trình tìm con chữ, nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em vùng cao.

gợi hình ảnh của sự khai mở, dẫn đường và khát vọng vươn xa trên hành trình tìm con chữ, nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em vùng cao. Sân thể thao Voi Phục (cùng nhà thể chất, sân cỏ và các khu vui chơi trong nhà, ngoài trời) gợi sự dẻo dai, khỏe khoắn và tinh thần rèn luyện thân thể để học sinh thêm vững vàng, năng động giữa tiết trời vùng cao.

(cùng nhà thể chất, sân cỏ và các khu vui chơi trong nhà, ngoài trời) gợi sự dẻo dai, khỏe khoắn và tinh thần rèn luyện thân thể để học sinh thêm vững vàng, năng động giữa tiết trời vùng cao. Ký túc xá Kim Liên mang âm hưởng dịu dàng, ấm áp của chốn nương náu, che chở – nơi có hệ thống nước nóng phục vụ học sinh nam, nữ giữa những mùa đông lạnh giá của vùng cao, giúp các em an tâm sinh hoạt, gắn bó như một mái nhà thứ hai.

Sự kết hợp giữa những tên gọi mang hồn cốt Hà Nội với kiến trúc và trang phục truyền thống của đồng bào vùng cao khiến ngôi trường không bị tách rời khỏi cảnh quan đá xám Mèo Vạc, mà trở thành một không gian vừa hiện đại, vừa thân thuộc, ấm tình người.

Với hơn 70% học sinh là nội trú, việc được học tập và sinh hoạt ngay tại trường giúp các em bớt đi nhiều vất vả vì đường xa, đèo dốc và thời tiết lạnh giá đặc trưng của vùng cao.

Trong những ngày đầu lưu trú, hình ảnh học sinh vùng cao hớn hở bên lớp học mới, bàn ghế mới, vui chơi tại sân thể thao trong nhà và ngoài trời, hay rạng rỡ trong đêm nội trú đầu tiên đã cho thấy sự ấm áp và gần gũi của ngôi trường mới giữa núi đá.

"Ông nội Xuân Khang" và những bước chân thăm từng góc nhỏ

Thầy giáo Nguyễn Xuân Khang ân cần đến từng phòng nội trú, tỉ mỉ kiểm tra chăn màn, giường chiếu tầng và hỏi han điều kiện ăn ở của các học sinh nam trong những ngày đầu các em về sống dưới mái nhà chung bán trú.

Trong không gian ấm cúng của phòng nội trú nữ, "ông nội" Nguyễn Xuân Khang cúi người trò chuyện, đặt tay lên vai động viên các cháu học sinh nhỏ tuổi, mang lại cảm giác thân thương, che chở như người thân trong gia đình

Trước khoảnh khắc bước vào lễ bàn giao chính thức, khi đặt chân đến ngôi trường được xem như "ngôi trường trong mơ" của học trò vùng cao, thầy Nguyễn Xuân Khang nắm tay từng em nhỏ, lần lượt đi thăm cơ ngơi vừa xây dựng. Nhiều em nhỏ thân thương gọi thầy là "ông nội" - một cách gọi mộc mạc, gần gũi như người ông hiền từ đang về thăm đàn cháu nhỏ nơi vùng biên.

Học sinh trong trang phục truyền thống rực rỡ vui vẻ xới cơm cho bạn bên mâm cơm đủ đầy, ấm áp giữa không gian nhà ăn khang trang

Thầy giáo Nguyễn Xuân Khang ân cần trao thú bông quà tặng cho các học sinh nhỏ ngay bên bàn ăn đầy đủ món ngon tại nhà ăn rộng rãi, sáng sủa của ngôi trường mới ở Mèo Vạc

Các em nhỏ vùng cao quây quần bên bàn ăn, ân cần xới cơm sẻ chia cùng nhau trong niềm vui rạng rỡ ngày đầu trải nghiệm nếp sống bán trú mới

Thầy còn cùng ăn trưa với học trò tại nhà ăn của trường và lần đầu dạy các em ở Mèo Vạc 10 điều "ăn ngoan" – vốn từng được dạy cho học sinh Trường Marie Curie Hà Nội và nay trở thành nề nếp ngắn gọn, dễ thuộc để các em đọc trước khi vào bữa ăn (từ rửa tay sạch sẽ, về đúng chỗ, có lời mời nhỏ, ăn nhẹ nhàng, không thừa món, xếp gọn dụng cụ đến giữ gìn vệ sinh và rinh quà ông nội). Nhìn niềm vui của thầy và trò nhà trường, thầy xúc động nói: "Tôi nhận niềm vui, niềm hạnh phúc từ thầy, trò nhà trường. Không chỉ người nhận thành quả này, mà người đầu tư, đóng góp cũng hạnh phúc. Tôi đã mất ngủ vì hạnh phúc".

Những giọt nước mắt của người thầy và niềm vui của trẻ nhỏ vùng cao

Thầy giáo Nguyễn Xuân Khang nghẹn ngào xúc động khi phát biểu tại lễ khánh thành và bàn giao ngôi trường dành cho học sinh vùng cao Mèo Vạc

Nhóm học sinh vùng cao trong trang phục truyền thống rực rỡ cùng nhau ngắm nhìn tấm thiệp viết dòng chữ "Thiệp tặng Thầy Khang" đầy trân quý

Tấm thiệp tự làm nắn nót dòng chữ "Cảm ơn Thầy" cùng bông hoa nổi và những lời chúc hồn nhiên của học trò nhỏ gửi tặng thầy Nguyễn Xuân Khang

Thầy Nguyễn Xuân Khang ôm chặt một học sinh nhỏ trong trang phục truyền thống khi đón nhận chiếc khăn rực rỡ sắc màu

Thầy Nguyễn Xuân Khang xúc động khi đón nhận chiếc khăn rực rỡ sắc màu của các em nhỏ

Khoảnh khắc khiến nhiều người có mặt tại buổi lễ bàn giao Marie Curie - Mèo Vạc khiến bất cứ ai cũng không thể kìm được lòng, đó là khi thầy Nguyễn Xuân Khang nghẹn ngào xúc động hỏi học sinh Mèo Vạc với câu hỏi đầy tình cảm: "Ông vô cùng hạnh phúc. Ông khóc có được không?". Thầy bày tỏ: "Chúng ta đã có một ngôi trường khang trang, hiện đại và rất đẹp. Đó mới là khởi đầu".

Tại lễ bàn giao, cô Lê Thị Kim Tho, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc, đã xúc động bày tỏ quyết tâm cùng tập thể giáo viên thực hiện lời gửi gắm của thầy Nguyễn Xuân Khang, để ngôi trường thực sự chắp cánh cho ước mơ của học sinh vùng cao.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Khang đứng giữa vòng tay các học sinh vùng cao trong trang phục dân tộc, tay cầm cờ đỏ sao vàng và tấm thiệp nhỏ, ghi lại khoảnh khắc ấm áp giữa núi đồi Mèo Vạc

: Nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên của em nhỏ vùng cao trong trang phục truyền thống khi giơ cao lá cờ Tổ quốc, lan tỏa niềm vui tươi mới giữa ngày hội lớn của thầy trò

Người thầy giáo già lặng lẽ lau nước mắt vì xúc động khi chứng kiến niềm vui của các học sinh cũng như tâm huyết về ngôi trường bán trú cho thầy trò vùng biên đã thành hiện thực

Học sinh trong trang phục truyền thống háo hức hòa vào không khí ngày lễ khánh thành ngôi trường mới giữa núi đá Mèo Vạc

Giữa sân trường rộn ràng, ánh mắt em Ánh Ban Mai – cô học trò người dân tộc Tày học lớp 4, nhà ở dọc con đường Hạnh Phúc ánh lên niềm hân hoan khó tả khi nhìn ngắm mái trường mới ấm áp giữa núi đá. Ban Mai xúc động bộc bạch: "Trước đây, mỗi mùa đông gió lạnh về, con và các bạn đi học đường xa cũng vất vả nhiều, chưa bao giờ con dám nghĩ mình được học ở một ngôi trường rộng rãi, đẹp đẽ và ấm áp như thế này. Được ở bán trú cùng các bạn, được đọc sách, vui chơi và nhận sự yêu thương của ông nội Khang cùng các thầy cô, con vui lắm. Con sẽ cố gắng chăm học thật giỏi để sau này lớn lên giúp đỡ quê hương mình".

Thầy giáo Nguyễn Xuân Khang liên tục đứng lên cảm ơn trước những tình cảm mà học sinh nơi đây giành ông

Khi cánh cửa ngôi trường mới mở ra giữa mây ngàn Mèo Vạc, hành trình chắp cánh tri thức cho trẻ em vùng biên cũng chính thức bước sang một trang mới đầy hy vọng

Ở cao nguyên đá xám, tương lai của trẻ em vùng cao Mèo Vạc đang bắt đầu từ những điều tử tế, ấm áp và bền bỉ nhất

Nhân dịp này các nhà hảo tâm cũng trao tặng balo mới cho các học sinh vùng cao tại ngôi trường bán trú khang trang

Các học sinh vùng cao rạng rỡ cầm trên tay những chiếc balo mới tại Lễ khánh thành và bàn giao trường ngày 23/11/2026

Cùng hòa chung niềm vui ấy, em Mai Thế Huân – cậu học trò người dân tộc Tày học lớp 4 đến từ vùng Khâu Vai cười tươi rạng rỡ xen lẫn chút nghẹn ngào khi nhắc đến chặng đường đến trường trước kia. Thế Huân chia sẻ: "Từ Khâu Vai xuống đây đường đi xa và nhiều dốc, những hôm trời rét căm căm đi học thật gian nan. Giờ được học ở ngôi trường mới khang trang thế này, con thấy vui như đang ở trong giấc mơ. Con thích nhất là được học cùng các bạn, được nghe ông nội Khang căn dặn ân cần. Con hứa sẽ ngoan ngoãn, giữ gìn trường lớp sạch đẹp để không phụ tình thương của ông và các thầy cô".

DẤU MỐC KHÁNH THÀNH & BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

 Thời gian & địa điểm: Sáng 23/11/2026, tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, UBND xã Mèo Vạc và Trường Marie Curie (Hà Nội) phối hợp tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc

Thầy giáo Nguyễn Xuân Khang bàn giao biểu trưng chìa khóa chính thức bàn giao Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc cho chính quyền địa phương tại xã vùng cao biên giới Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang

 Quy mô & tiếp nhận: Công trình tọa lạc trên khuôn viên khoảng 3ha, thiết kế đáp ứng quy mô khoảng 1.000 học sinh (quy mô ban đầu 18 lớp học cho khoảng 540 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, giai đoạn tiếp theo tăng lên 27 lớp cho khoảng 810 học sinh, với hơn 70% học sinh nội trú); năm học 2026–2027, trường tuyển sinh gần 500 học sinh thuộc 6 xã trên địa bàn huyện Mèo Vạc cũ.

 Sự ghi nhận: Dịp này, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đã gửi thư cảm ơn, ghi nhận tâm huyết và món quà giáo dục giàu ý nghĩa của thầy Nguyễn Xuân Khang dành cho học sinh vùng cao, biên giới.