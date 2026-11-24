ANTD.VN - Khoảng 8h sáng 24-11, tại khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nội) đã xảy ra sập nhà, nghi do sự cố khí gas. Các đơn vị chức năng khẩn trương cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn

Ngay sau khi CATP Hà Nội báo cáo sự việc, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng cấp cứu người bị nạn và tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường công tác cứu nạn, cứu hộ và điều tra, làm rõ sự cố sập nhà

Các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Đức Long cùng có mặt ngay tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai cứu nạn, cứu hộ, điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố sập nhà.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và đưa người dân tại các hộ xung quanh ra ngoài hiện trường để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng cứu nạn, cứu hộ

Tại hiện trường, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng chỉ huy các đơn vị triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ huy đơn vị cứu nạn, cứu hộ báo cáo Chủ tịch UBNDTP Hà Nội tại hiện trường

Các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố, CATP Hà Nội có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra CATP Hà Nội (đứng bên phải) chỉ đạo các đơn vị chức năng tại hiện trường vụ sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết

Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận ngoài 2 căn nhà bị sập nghi do sự cố khí gas, còn có 5 căn nhà bị ảnh hưởng. Trong sáng nay, công tác cứu nạn được khẩn trương triển khai, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Nguyên nhân sự cố sập nhà và thiệt hại đang được cơ quan chức năng CATP Hà Nội điều tra, làm rõ.