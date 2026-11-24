ANTD.VN - Trước giờ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" tối 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đông đảo người dân, khán giả từ nhiều nơi đã đổ về khu vực tổ chức sự kiện. Trong không khí náo nức, rộn ràng ấy, các lực lượng Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ phương án, thiết lập nhiều lớp an ninh, chủ động kiểm soát tình hình, bảo đảm an toàn cho người dân tham dự chương trình.