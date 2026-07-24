Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2026), sáng 23-7, đoàn công tác Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội (CSGT) do đồng chí Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT làm trưởng đoàn, cùng chỉ huy và cán bộ chủ chốt, tiêu biểu của Phòng CSGT đã tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Công an Thủ đô ở 67 Lý Thường Kiệt - Hà Nội.

Đoàn đã thành kính đặt hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ - những chiến sĩ cách mạng trung kiên đã hiến dâng cả cuộc đời cho đất nước, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, sự bình yên của Thủ đô.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT dâng hương tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng CSGT - CATP Hà Nội.

Sáu tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, các kế hoạch, chuyên đề, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng, góp phần giữ vững ổn định an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đoàn công tác Phòng CSGT dâng hoa hoa tại Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”, sáng 23/7.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ

Chỉ huy và cán bộ Phòng CSGT đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, kịp thời thăm hỏi, biểu dương khen thưởng CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ, CBCS có hoàn cảnh khó khăn... Động viên tinh thần CBCS nêu cao trách nhiệm, thi đua lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.

Phòng CSGT đã vinh dự được các cấp tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và có nhiều thư của người dân cảm ơn về tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của CBCS.

Cũng trong sáng cùng ngày, đoàn đã đến dâng hoa tại Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”.

Với đạo lý ‘‘uống nước nhớ nguồn’’, các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT hứa trước anh linh các anh hùng liệt sĩ sẽ tiếp tục cố gắng, cống hiến, sẵn sàng hy sinh để cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững nền độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội; xây dựng khối đoàn kết vì đất nước Việt Nam văn minh và giàu đẹp, xứng đáng với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.