Triển khai đồng bộ, có chất lượng Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

ANTD.VN -Ngày 24/7, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, tập huấn chuyên sâu Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Công an nhân dân (CAND).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng của Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân …

Để các nội dung được truyền đạt thực sự chất lượng, hiệu quả, Trung tướng Lê Xuân Minh đề nghị các báo cáo viên tập trung phổ biến, quán triệt toàn diện, sâu sắc những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; làm rõ những quan điểm, chính sách lớn, những điểm mới, những quy định quan trọng và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hình ảnh tại điểm cầu Bộ Công an

Trong đó, cần tập trung phân tích các quy định liên quan đến bảo vệ an ninh mạng quốc gia; bảo vệ hệ thống thông tin; bảo đảm an ninh dữ liệu; bảo vệ dữ liệu cá nhân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong quá trình xử lý dữ liệu; trách nhiệm của lực lượng CAND trong công tác quản lý Nhà nước, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Đồng chí Cục trưởng đề nghị, ngay sau hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch và bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng các nội dung của Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đến toàn thể CBCS; triển khai thi hành nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất và có chất lượng ngay khi các văn bản có hiệu lực thi hành.

Hình ảnh tại điểm cầu CATP Hà Nội

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo, tham luận tập trung vào những nội dung cốt lõi của hai đạo luật vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Trong đó, đã làm rõ những điểm mới của Luật An ninh mạng năm 2025, các quy định về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin, trách nhiệm bảo vệ trẻ em và nhóm dễ bị tổn thương trên không gian mạng. Đồng thời, quán triệt những quy định cơ bản của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nhiệm vụ tham mưu triển khai công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Trung tướng Lê Xuân Minh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quy định của Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đến toàn thể CBCS; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026 nhằm bảo đảm thống nhất về nhận thức, đầy đủ về trách nhiệm và quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Chủ động rà soát các quy trình nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn, quy chế nội bộ thuộc phạm vi quản lý để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của hai đạo luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện, không để phát sinh khoảng trống pháp lý hoặc chồng chéo trong áp dụng pháp luật.

Phát huy vai trò của lực lượng chuyên trách an ninh mạng trong tham mưu quản lý Nhà nước, bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí và các tổ chức có liên quan để nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trên không gian mạng.

Đồng chí Cục trưởng giao các đơn vị chức năng của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục theo dõi sát quá trình triển khai thi hành hai đạo luật; chủ động tổng hợp những bất cập, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia…