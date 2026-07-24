Hà Nội công bố chính sách hỗ trợ cán bộ nghỉ việc sau kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự xã, phường

ANTD.VN - Các trường hợp gồm Trưởng Ban Chỉ huy, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy, Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường… của Hà Nội đã nghỉ việc do tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 3680/UBND-SNV ngày 23/7/2026 về việc triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường nghỉ việc do tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Theo đó, đối tượng được áp dụng, giải quyết chính sách là người giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường trên địa bàn thành phố trước thời điểm ngày 26/01/2026, đã nghỉ việc do tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường theo Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP.

Văn bản cũng quy định rõ các trường hợp không thuộc diện áp dụng hoặc tạm thời chưa giải quyết chính sách, như: người đã được bố trí, sắp xếp vào chức danh, vị trí tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô (sau tổ chức lại); đã được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển, bố trí làm việc theo vị trí việc làm phù hợp tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; đã nghỉ việc, thôi việc, chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc chấm dứt nhiệm vụ trước thời điểm tổ chức lại, hoặc nghỉ vì lý do không phải do tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã;

người chỉ tham gia phối hợp, hỗ trợ, kiêm nhiệm công việc quân sự, quốc phòng ở địa phương và không phải là công chức thuộc số biên chế được giao làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, theo hồ sơ quản lý của cấp có thẩm quyền; những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế, đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

Việc xác định chính sách đối với từng trường hợp thực hiện theo Nghị quyết số 167/NQ-CP và Nghị định số 154/NĐ-CP, bảo đảm đúng đối tượng, đúng điều kiện, đúng chế độ, không mở rộng đối tượng, không hợp thức hóa hồ sơ không đủ căn cứ và không chi trả trùng lặp chính sách.

Trường hợp khi áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 167/NQ-CP, nếu trợ cấp tinh giản biên chế đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm thấp hơn trợ cấp tinh giản biên chế của vị trí việc làm trước khi tuyển dụng công chức theo Luật số 98/2025/QH15 thì đối tượng được lựa chọn hưởng một chính sách có lợi nhất theo quy định; không thực hiện chi trả đồng thời nhiều chính sách cho cùng một đối tượng, cùng một lý do nghỉ việc.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát hồ sơ nhân sự, quyết định tuyển dụng, bố trí, bổ nhiệm, phân công, giao nhiệm vụ và hồ sơ tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để xác định ban đầu danh sách người thuộc diện xem xét chính sách theo Nghị quyết số 167/NQ-CP; gửi danh sách và hồ sơ xác định ban đầu đến Bộ Tư lệnh Thủ đô; hoàn thiện hồ sơ đối với từng trường hợp, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 4-8-2026 để thẩm định.