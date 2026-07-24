Gần dân nhất bằng những việc làm thiết thực

ANTD.VN - Thực hiện phong trào thi đua Ba Nhất: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới phương thức phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng công tác.

Với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, Tổ Cảnh sát khu vực CAP Hai Bà Trưng đã tích cực triển khai công tác cấp căn cước lưu động tại nhà đối với những trường hợp người già yếu, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc công dân không có khả năng đi lại, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Tổ Cảnh sát khu vực, CAP Hai Bà Trưng tích cực triển khai công tác cấp căn cước lưu động tại nhà đối với những trường hợp người già yếu, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc công dân không có khả năng đi lại

Mới đây, Công an phường Hai Bà Trưng đã nhận được thư cảm ơn đầy xúc động của bà An Thị Tuyết, trú tại số 148 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Theo nội dung thư, con gái bà là cháu Trịnh Minh Khuê (sinh năm 2014) bị tổn thương sọ não từ năm 2015 nên không thể tự đi lại. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, đồng chí Nông Thanh Tú - cán bộ phụ trách cấp căn cước cùng đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - cán bộ Cảnh sát khu vực đã chủ động sắp xếp thời gian, trực tiếp đến tận nhà để thực hiện các thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho cháu.

Hành động tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp gia đình giảm bớt khó khăn trong việc đi lại, sớm hoàn thiện các giấy tờ cần thiết theo quy định mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, gần gũi và hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an phường Hai Bà Trưng.

Trong thư, bà An Thị Tuyết đã bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng, đặc biệt là hai đồng chí trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Những lời động viên, ghi nhận từ người dân chính là nguồn động lực to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ CAP Hai Bà Trưng tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mỗi chuyến cấp căn cước lưu động, mỗi lần hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính đều góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Phong trào thi đua “Ba nhất” không chỉ được thể hiện qua công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi, thiết thực, hướng về nhân dân.

Mỗi chuyến cấp căn cước lưu động, mỗi lần hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính đều góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Trong thời gian tới, Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Hai Bà Trưng tiếp tục phát huy tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, chủ động đến với người dân, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để mỗi việc làm đều góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì nhân dân phục vụ.