Nhiều khu vực có thể được tăng lương tối thiểu "kép" từ đầu năm 2027

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất cập nhật địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng tại 5 tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai và TP. HCM nhằm phù hợp với thay đổi về địa giới hành chính và sự phát triển của thị trường lao động.

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh vùng lương tối thiểu tại 5 địa phương cùng với đợt tăng 7,8%

Bộ Nội vụ vừa thống nhất báo cáo Chính phủ về đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng tại 5 địa phương gồm Hải Phòng, Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai và TP. HCM. Việc điều chỉnh được thực hiện đồng thời với đề xuất tăng mức lương tối thiểu bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027.

Theo Bộ Nội vụ, mức lương tối thiểu hiện hành được quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, xác lập theo vùng và gắn với địa giới hành chính cấp xã.

Tuy nhiên, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính theo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều địa bàn đã thay đổi tên gọi, thành lập mới, sáp nhập hoặc giải thể. Bên cạnh đó, sự phát triển về hạ tầng, thị trường lao động và thu hút đầu tư cũng khiến việc phân vùng tại một số khu vực không còn phù hợp.

Từ kết quả rà soát của các địa phương, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu tại nhiều xã, phường.

Cụ thể, một số địa bàn của Hải Phòng, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh được đề xuất chuyển từ vùng II lên vùng I; một số địa bàn của Đà Nẵng, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh được đề xuất điều chỉnh từ vùng III lên vùng II; trong khi nhiều xã thuộc tỉnh Hưng Yên được đề xuất chuyển từ vùng IV lên vùng III.

Theo Bộ Nội vụ, các địa phương đều đã thực hiện đầy đủ quy trình lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trước khi gửi đề xuất.

Việc điều chỉnh phân vùng nhằm bảo đảm sự phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần điều tiết thị trường lao động, thu hẹp chênh lệch về giá nhân công giữa các địa bàn liền kề, nhất là tại những khu vực đã hình thành các khu, cụm công nghiệp hoặc có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ thống nhất tiếp thu các đề xuất để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Nếu được Chính phủ thông qua, đây sẽ là căn cứ để doanh nghiệp điều chỉnh tiền lương theo hợp đồng lao động từ đầu năm 2027, đồng thời bảo đảm chính sách tiền lương phù hợp hơn với điều kiện phát triển kinh tế và biến động của thị trường lao động tại từng địa phương.