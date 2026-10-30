“Làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật” trên công trường Vành đai 2,5

ANTD.VN - Là một trong các dự án trọng điểm của Thủ đô Hà Nội trong năm 2026, dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng đi qua địa phận của nhiều phường. Đoạn qua phường Khương Đình là dài nhất với xấp xỉ 1,52km. Điều này đồng nghĩa với trách nhiệm rất lớn của Đảng ủy, UBND phường Khương Đình trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án.

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Những “đêm trắng” trên công trường

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng được khởi động và triển khai công tác giải phóng mặt bằng từ tháng 1-2026. Đến cuối tháng 5-2026, dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% và đến ngày 10-10-2026, đoạn tuyến này đã được thông xe kỹ thuật. Gần 10 tháng dồn lực thực hiện dự án theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội là bằng ấy thời gian, lãnh đạo phường Khương Đình “ăn, ngủ trên công trường”.

Ông Võ Đăng Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Khương Đình đến từng hộ gia đình nắm tâm tư nguyện vọng và trao đổi thông tin với nhân dân

Ông Võ Đăng Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Khương Đình có nhiều đêm khảo sát, kiểm tra tại hiện trường tới 2 - 3h mới về cơ quan. Cùng với Chủ tịch UBND phường Khương Đình là ông Nguyễn Sỹ Đoàn, 2 vị lãnh đạo chủ chốt của phường thường xuyên đến công trình bằng xe máy, vào từng ngõ nhỏ, gặp gỡ đối thoại với từng hộ dân, đôn đốc nhắc nhở công nhân, giải quyết tức thì các vấn đề phát sinh trên công trường. Khi chúng tôi đến phường Khương Đình vào cuối tháng 10-2026, dù dự án đường Vành đai 2,5 đang ở giai đoạn chỉnh trang cuối cùng, ông Võ Đăng Dũng vẫn đang chỉ đạo công việc tại công trường. Bà Trần Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Khương Đình chia sẻ: “Chúng tôi đã giải quyết một khối lượng công việc chưa từng có tiền lệ trong khi bộ máy mới vận hành, các công việc hành chính khác vẫn phải tiến hành hàng ngày. Nhưng thực hiện dự án là nhiệm vụ chính trị phải làm đúng tiến độ, vì một Thủ đô văn minh, hiện đại”.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng có tổng diện tích thu hồi đất 60.902,1m2 của 736 trường hợp (gồm 16 tổ chức và 720 hộ gia đình, cá nhân). Để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), phường Khương Đình đã bố trí 419 căn hộ/357 hộ dân và 197 trường hợp tái định cư bằng đất tại ô đất GS1-1 và GS1-2 tại phường Thượng Cát; bố trí 22 trường hợp mua nhà ở xã hội; kịp thời, giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại theo quy định. Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố nói chung và phường Khương Đình nói riêng hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả; không để phát sinh khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Khi Bí thư quyết liệt, Chủ tịch phường sát việc

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trần Thị Nga nhìn nhận: “Đảng ủy phường xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường là việc rất khó. Khối lượng công việc rất lớn, mặt bằng phải bàn giao trong thời gian ngắn. Nhưng đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã lập tức chỉ đạo “6 rõ, 1 xuyên suốt” (rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và đảm bảo mỗi nhiệm vụ có một đầu mối chủ trì và cá nhân chịu trách nhiệm đến cùng), nhằm hạn chế tình trạng đùn đẩy, chậm xử lý vướng mắc phát sinh. Phường đã nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo thực hiện dự án, thành lập các tổ công tác chuyên biệt liên quan đến từng công việc trong mỗi giai đoạn cụ thể. “Khi bắt đầu, Thường vụ Đảng ủy phường rất lo. Nhưng sau khi phân công, phân nhiệm rõ ràng, công việc tăng tốc không thể ngờ được. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, sự chỉ đạo nhất quán, kịp thời và đầy kinh nghiệm của đồng chí Bí thư Đảng ủy; sự quyết liệt, sát việc của đồng chí Chủ tịch UBND phường đã giúp đạt được kết quả như vậy” - bà Trần Thị Nga nhớ lại.

Những “đêm trắng” của cán bộ UBND phường Khương Đình trên công trường xây dựng đường Vành đai 2,5

Xác định đây là công việc đặc biệt hệ trọng, Đảng ủy phường Khương Đình đã chỉ đạo tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó, phường Khương Đình cũng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ tổ dân phố, đoàn thanh niên, hội phụ nữ… đều tham gia vào công việc chung. Theo bà Trần Thị Nga, trách nhiệm nêu gương là một trong những “bí quyết” quan trọng để các phần việc khó được thực hiện thuận lợi hơn. Càng việc khó, càng cần những cá nhân, đoàn thể tiên phong. Với công tác GPMB dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, trong diện GPMB, nhiều gia đình có người làm Bí thư chi bộ cơ sở, cán bộ đoàn thanh niên, cán bộ hội phụ nữ… phường đã giải thích, vận động để các gia đình này nêu gương bàn giao mặt bằng sớm cho phường. Từ đó, các hộ dân khác cũng đồng thuận theo. Trong suốt quá trình này, các tổ công tác đặc biệt tùy theo nhiệm vụ của mình sẽ lắng nghe, giải quyết, hỗ trợ các vấn đề người dân còn băn khoăn. “Khó nhưng làm từng việc một, lấy người dân làm trung tâm, sẵn sàng phục vụ nhân dân thì sẽ được ủng hộ” - bà Trần Thị Nga nhấn mạnh.

Đề cao nguyên tắc “thấu tình đạt lý”

Lãnh đạo Đảng ủy phường Khương Đình cho rằng, với dự án xây dựng đường Vành đai 2,5, yêu cầu đặt ra không đơn thuần là làm thế nào để bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, mà quan trọng hơn là phải tổ chức thực hiện đúng quy định, giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Tiến độ và sự đồng thuận không phải là 2 mục tiêu đối lập. Nếu làm tốt công tác chuẩn bị, công khai thông tin và giải quyết kịp thời vướng mắc, tạo đồng thuận thì mới có thể đẩy nhanh tiến độ dự án. UBND phường đã thành lập 37 tổ dân vận tại các chi bộ tổ dân phố.

Đây là lực lượng quan trọng để nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân và phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, vận động, giải quyết các vấn đề phát sinh. “Chúng tôi luôn cố gắng nắm tâm tư của từng hộ dân để họ được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, rồi tìm cách giải quyết một cách hợp lý nhất, sớm nhất, áp mức cao nhất trong “barem” đền bù, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống” - bà Trần Thị Nga nói.

Nỗ lực của lãnh đạo phường Khương Đình đã được người dân nghi nhận. Sau khi ổn định nơi ở mới, nhiều người đã viết thư cảm ơn lãnh đạo phường. “Điều người dân quan tâm là quyền lợi của gia đình, cơ sở pháp lý của việc thu hồi đất, chính sách được áp dụng, thời gian thực hiện và những vấn đề ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày. Do đó, thông tin tuyên truyền phải đầy đủ, chính xác, dễ hiểu và thống nhất; nội dung chưa rõ phải được cơ quan có trách nhiệm giải thích, làm sáng tỏ” - bà Trần Thị Nga chia sẻ.

Để tránh những thắc mắc, bức xúc của người dân không được giải đáp sớm dễ dẫn đến khiếu kiện, lãnh đạo phường Khương Đình luôn sẵn sàng tiếp công dân, không chờ đến lịch cố định theo quy định. Các buổi tiếp xúc đều được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người dân, vận động người dân hiểu và đồng thuận với việc thực hiện thủ tục hành chính, pháp lý bởi vận động không thể thay thế quy trình pháp luật. Lãnh đạo Đảng ủy phường Khương Đình nhấn mạnh, không nên chỉ đánh giá hiệu quả giải phóng mặt bằng bằng số ngày hoàn thành hay khối lượng mặt bằng đã bàn giao mà cần nhìn nhận tổng thể trên các phương diện, nhất là việc giải quyết tốt kiến nghị chính đáng của người dân và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

“Dân vận tốt không phải là vận động người dân đồng ý bằng mọi giá mà là giúp người dân hiểu đúng chủ trương, nắm rõ quy định, được đảm bảo quyền lợi hợp pháp và tin tưởng vào sự công tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền. Khi người dân thấy tiếng nói của mình xem xét nghiêm túc và những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan Nhà nước được giải quyết đến nơi đến chốn, sự đồng thuận được củng cố từ thực chất” - bà Trần Thị Nga đúc kết kinh nghiệm.