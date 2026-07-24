Thành lập Hội Cựu CAND phường Bạch Mai nhiệm kỳ 2026 - 2031

Dự đại hội có Đại tá Đinh Xuân Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu CAND TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND phường, Ban Chỉ huy Công an phường Bạch Mai... Đại hội cũng đón tiếp sự tham dự của các thành viên Hội Cựu CAND phường Hai Bà Trưng...

Tại Đại hội, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của UBND phường Bạch Mai về việc thành lập Hội Cựu CAND phường, tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thông qua Nghị quyết.

Toàn cảnh đại hội

Tại đại hội, Đại tá Đinh Xuân Bình Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu CAND TP Hà Nội nhấn mạnh: Nội dung, phương thức hoạt động của Hội cần chú trọng hướng về cơ sở; tích cực tham gia xây dựng văn hóa mới, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người CBCS Công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất".

Mỗi cán bộ hội viên cựu CAND chúng ta thật sự là tấm gương mẫu mực, là tấm gương sáng giáo dục con cháu, xây dựng lối sống văn hóa, các chuẩn mực đạo đức văn minh, luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích, đồng thời mỗi hội viên chúng ta phải luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, tâm huyết để nỗ lực, tích cực tham gia các hoạt động của Hội.

Đại tá Đinh Xuân Bình cho biết cần tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, sự giúp đỡ, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và công an phường hướng các hoạt động của Hội có ý nghĩa thực tiễn, nhất là góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT; tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa ở địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó các đồng chí quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, chúc thọ hội viên cao tuổi, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, trợ cấp hội viên khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, phúng viếng, chia buồn khi thân nhân hội viên từ trần và tổ chức chu đáo, nghĩa tình lễ tang khi hội viên từ trần...

﻿Ban Chỉ huy Công an phường Bạch Mai tặng hoa chúc mừng Hội Cựu CAND phường Bạch Mai

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND phường cũng khẳng định: Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển. Trong chặng đường vẻ vang ấy, có sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ Công an nhân dân đang có mặt tại Đại hội hôm nay. Các đồng chí chính là những người đã trực tiếp góp phần viết nên truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân bằng trí tuệ, lòng dũng cảm, tinh thần kỷ luật và sự tận tụy với công việc.

Đảng ủy, UBND phường Bạch Mai tặng hoa chúc mừng Hội Cựu CAND phường

“Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, trên bất kỳ cương vị nào, các đồng chí cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất cao đẹp của người cán bộ Công an nhân dân, để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân. Sau khi nghỉ công tác, nhiều đồng chí vẫn tiếp tục tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải ở cơ sở, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư...”, đồng chí Phó Chủ tịch phường nhấn mạnh.

Hội Cựu CAND thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Hội Cựu CAND phường Bạch Mai

Đồng chí Phó Chủ tịch phường tin tưởng Hội Cựu Công an nhân dân phường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, giữ vững tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và ý chí của người chiến sĩ Công an cách mạng; luôn là lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong các phong trào của địa phương; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển an ninh, an toàn, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.