Đại Dương - giải pháp thủy lực toàn diện cho doanh nghiệp Việt

ANTD.VN - Trong công nghiệp hiện đại, hệ thống thủy lực đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, tối ưu vận hành và đảm bảo độ ổn định cho máy móc, thiết bị. Thấu hiểu nhu cầu đó, Công ty TNHH Thương mại XNK Đại Dương định hướng trở thành đơn vị chuyên sâu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, vật tư và giải pháp thủy lực tại Việt Nam.

Văn phòng giao dịch Hà Nội của Công ty TNHH Thương mại XNK Đại Dương

Hơn một thập kỷ khẳng định uy tín trong lĩnh vực thủy lực

Được thành lập ngày 12/06/2012, Công ty TNHH Thương mại XNK Đại Dương là một trong những doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, vật tư và giải pháp thủy lực tại Việt Nam. Với hơn một thập kỷ xây dựng và phát triển, doanh nghiệp đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp và sự đồng hành bền vững cùng khách hàng trên khắp cả nước.

Lấy phương châm “Chất lượng tạo nên uy tín” làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động, Đại Dương không ngừng đầu tư mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao năng lực cung ứng và hoàn thiện dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Hiện nay, công ty cung cấp hệ sinh thái sản phẩm thủy lực toàn diện, phục vụ nhiều lĩnh vực như cơ khí chế tạo, công nghiệp, khai thác khoáng sản, xây dựng, giao thông vận tải, nông nghiệp và bảo trì máy móc thiết bị.

Máy bấm ống nhập khẩu chính hãng các loại

Đa dạng sản phẩm - đáp ứng nhiều nhu cầu

Danh mục sản phẩm của Đại Dương bao gồm ống tuy-ô thủy lực bố thép từ 1 đến 6 lớp, ống thủy lực bố vải R6, R8, ống dẫn dầu, ống dẫn xăng dầu, ống dẫn khí nén, ống nước công nghiệp, ống dẫn hóa chất, ống chịu nhiệt và các dòng ống chuyên dụng. Bên cạnh đó, công ty còn phân phối đầy đủ đầu nối thủy lực, co, cút, tê, mặt bích, đầu bấm tuy-ô, khớp nối nhanh, cùng nhiều loại van thủy lực như van chia dầu, van cầu, van chống lún, van cân bằng và các phụ kiện đồng bộ cho hệ thống thủy lực.

Không chỉ cung cấp vật tư, Đại Dương còn là đơn vị phân phối máy bấm tuy-ô thủy lực, máy cắt ống, máy gọt ống và các thiết bị gia công ống thủy lực, đáp ứng nhu cầu từ các xưởng sửa chữa đến những doanh nghiệp sản xuất và thi công chuyên nghiệp.

Các sản phẩm do Đại Dương phân phối được tuyển chọn từ những thương hiệu uy tín trong và ngoài nước như GEMA,Ryco (Malaysia), Bridgestone (Japan), Mastelli (Thailand), Kingsflex, NCR cùng nhiều thương hiệu chất lượng khác. Mỗi sản phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, khả năng chịu áp lực cao, độ bền vượt trội và vận hành ổn định trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Những sản phẩm nổi bật của công ty

Chất lượng tạo niềm tin, giải pháp tạo giá trị

Đại Dương hiểu rằng mỗi hệ thống thủy lực đều có đặc thù riêng. Việc lựa chọn đúng thiết bị, vật tư và phương án phù hợp có thể góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, hạn chế thời gian dừng máy và tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

Do đó, bên cạnh năng lực cung ứng, Đại Dương đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và am hiểu hệ thống thủy lực. Công ty luôn sẵn sàng tư vấn giải pháp phù hợp với từng nhu cầu thực tế, giúp khách hàng tối ưu chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả vận hành và gia tăng tuổi thọ thiết bị.

Kho hàng công ty

Với hệ thống kho hàng tại Hà Nội và Bình Dương, nguồn hàng luôn được duy trì ổn định, đáp ứng nhanh các đơn hàng trên phạm vi toàn quốc. Quy trình bán hàng, giao nhận và hỗ trợ kỹ thuật được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.

Gần 15 năm phát triển là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Công ty TNHH Thương mại XNK Đại Dương trong việc xây dựng thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm và uy tín dịch vụ. Với định hướng phát triển bền vững và mở rộng năng lực cung ứng, sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại XNK Đại Dương không chỉ được cung cấp rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước mà đã được cung cấp tới thị trường Lào và Campuchia.

Trong giai đoạn mới, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu trở thành một trong những đơn vị cung cấp giải pháp thủy lực hàng đầu tại Việt Nam, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của khách hàng và đối tác.