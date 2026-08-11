May 10: Vững nhịp sản xuất, tăng tốc chuyển đổi xanh

ANTD.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, ngành dệt may tiếp tục đối mặt với những thách thức về thị trường, chuỗi cung ứng và yêu cầu ngày càng cao từ các đối tác quốc tế. Tổng Công ty May 10 (May 10) vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm an toàn sản xuất và chăm lo đời sống người lao động.

May 10 - Thương hiệu quốc gia đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng trong nước và thị trường xuất khẩu rộng lớn sang nhiều nước trên thế giới

Chủ động thích ứng, giữ vững đà tăng trưởng

Sáu tháng đầu năm 2026, ngành dệt may tiếp tục chịu tác động từ sự phục hồi chậm của kinh tế toàn cầu, những căng thẳng địa chính trị và nguy cơ biến động chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh đó, May 10 chủ động thích ứng, linh hoạt điều hành sản xuất, đồng thời đa dạng hóa thị trường và khách hàng nhằm duy trì ổn định hoạt động.

Bên cạnh những thị trường truyền thống như Mỹ và EU, Tổng Công ty đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các nước thuộc khối CPTPP. Việc mở rộng thị trường, đa dạng hóa khách hàng và chủng loại sản phẩm giúp doanh nghiệp giảm sự phụ thuộc vào từng thị trường, đồng thời tạo thêm dư địa tăng trưởng.

Ông Hà Mạnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2026, May 10 tiếp tục chịu tác động từ những khó khăn chung của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, với sự chủ động trong điều hành, đa dạng hóa thị trường và phát huy nội lực, Tổng Công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động”.

Kết quả, doanh thu toàn Tổng Công ty May 10 đạt 2.552,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 98,27 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 11,6 triệu đồng/người/tháng.

Những kết quả này tạo nền tảng để May 10 tiếp tục thực hiện mục tiêu doanh thu cả năm 2026 là 5.150 tỷ đồng, đồng thời duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

“Xanh hóa” sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh

Cùng với duy trì tăng trưởng, May 10 xác định chuyển đổi xanh và tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đây không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là điều kiện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thương hiệu thời trang quốc tế.

“Chúng tôi coi “xanh hóa” là một trong những lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Các đối tác quốc tế ngày càng quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, năng lượng sử dụng, lượng phát thải và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Vì vậy, thực hiện tốt các yêu cầu về môi trường cũng chính là nâng cao năng lực cạnh tranh của May 10”, ông Hà Mạnh nhấn mạnh.

May 10 đã triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhiều xí nghiệp thành viên, từng bước tăng sử dụng năng lượng sạch và giảm phát thải. Riêng năm 2025, tổng lượng phát thải CO2 giảm 5.377 tấn; mục tiêu năm 2026 tiếp tục cắt giảm khoảng 5.600 tấn CO2.

Doanh nghiệp đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như Higg Index, GRS, GOTS, RCS, SA8000:2014 và ISO 50001 về quản lý năng lượng. May 10 đã vượt qua các đợt đánh giá khắt khe về môi trường và lao động của nhiều đối tác đến từ hơn 60 quốc gia, trong đó có các thương hiệu như Nordstrom, Abercrombie & Fitch, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Inditex (Zara), Aoyama...

May 10 xác định chuyển đổi xanh và tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

Đối với nước thải, các hệ thống xử lý tại các đơn vị thành viên trên 7 tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị... được thường xuyên kiểm tra, bảo trì và nâng cấp, bảo đảm các tiêu chuẩn đầu ra theo quy định.

May 10 đang thuê đơn vị tư vấn độc lập nghiên cứu nâng cấp công nghệ xử lý nước thải lên mức cao hơn, hướng tới tuần hoàn, tái sử dụng nước sau xử lý. Đồng thời, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tiêu chuẩn Nhà máy xanh LEED tại các xí nghiệp trọng điểm như Hưng Hà, Thái Hà, Hà Quảng, Bỉm Sơn.

An toàn sản xuất là yêu cầu xuyên suốt

Bên cạnh môi trường, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được May 10 đặc biệt chú trọng. Với đặc thù ngành dệt may sử dụng lượng lớn nguyên phụ liệu vải sợi, nguy cơ cháy nổ luôn được doanh nghiệp chủ động kiểm soát.

“Đối với May 10, công tác PCCC và CNCH là “mệnh lệnh sản xuất”, liên quan trực tiếp đến tính mạng người lao động và sự an toàn tài sản của doanh nghiệp”, ông Hà Mạnh cho biết.

May 10 đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tại trụ sở chính và 11 xí nghiệp thành viên. Trong năm 2025 và 2026, Tổng Công ty thực hiện hơn 65 hạng mục cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng PCCC; riêng năm 2025 kinh phí khoảng 28 tỷ đồng, tập trung vào hệ thống báo cháy tự động, bơm chữa cháy áp lực cao, vách ngăn chống cháy và lối thoát nạn.

100% cán bộ, công nhân viên được tập huấn kỹ năng PCCC định kỳ. Doanh nghiệp phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tại các địa phương tổ chức diễn tập thực binh, đồng thời đào tạo, cấp chứng chỉ cho cán bộ phụ trách và lực lượng thường trực.

Công tác tự kiểm tra được duy trì hằng tuần, hằng tháng. Lực lượng kiểm soát nội bộ và an toàn vệ sinh viên thường xuyên rà soát hệ thống điện, máy móc, thiết bị, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ cháy nổ từ cơ sở.

Tăng tốc trong 6 tháng cuối năm

Sáu tháng cuối năm 2026, May 10 đặt mục tiêu doanh thu 2.602,22 tỷ đồng, lợi nhuận 115,5 tỷ đồng và thu nhập bình quân đạt 11,8 triệu đồng/người/tháng.

Để hoàn thành mục tiêu, Tổng Công ty tiếp tục bám sát thị trường, bảo đảm đủ việc làm cho người lao động; đa dạng hóa thị trường, khách hàng và sản phẩm; ưu tiên năng lực cho những nhóm sản phẩm có hiệu quả cao.

May 10 đang dần khẳng định vị thế của mình trong ngành dệt may Việt Nam và quốc tế với nhiều nhãn hiệu, thương hiệu

Doanh nghiệp cũng tập trung tuyển dụng, đào tạo lao động, cải tiến sản xuất, nâng cao chất lượng; nghiên cứu ứng dụng tự động hóa, chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh và quản trị sản xuất.

Thực hành tiết kiệm, cắt giảm lãng phí, rà soát mô hình quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tiếp tục là những giải pháp trọng tâm. Song song với đó, May 10 chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm các chế độ, chính sách để người lao động yên tâm gắn bó.

“Với nền tảng 80 năm truyền thống, cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, May 10 sẽ tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao năng suất, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và chăm lo nguồn nhân lực, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2026”, ông Hà Mạnh khẳng định.

Từ nền tảng truyền thống, May 10 đang từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại, xanh và bền vững hơn. Giữ vững sản xuất, nâng cao năng suất, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn và chăm lo người lao động sẽ là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp tục nâng cao vị thế, khẳng định thương hiệu dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế.