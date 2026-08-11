Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) - Sức bật mới

ANTD.VN - Sau những kết quả tăng trưởng nổi bật trong năm 2025, 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO).

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) tiền thân là Công ty Gang thép Thái Nguyên, được thành lập năm 1959, là khu Công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có dây chuyền sản xuất liên hợp khép kín từ khai thác quặng sắt đến luyện gang, luyện thép và cán thép. Ngày 29-11-1963, mẻ gang đầu tiên của Công ty ra lò đã đánh dấu mốc son quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển của Công ty cũng như của ngành luyện kim Việt Nam.

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cùng sản phẩm thép mang thương hiệu TISCO đã giành được nhiều giải thưởng: Hàng Việt Nam chất lượng cao, Sao vàng đất Việt, Thương hiệu nổi tiếng với người tiêu dùng, Nhãn hiệu có uy tín tại Việt Nam, Thương hiệu nổi tiếng ASEAN, Ngôi sao Quốc tế về Quản lý chất lượng ISLQ, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và nhiều giải thưởng uy tín khác.

Với những thành tích nổi bật, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng về phát triển đất nước, Công ty đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và nhà nước. Những thành tựu đạt được đã khẳng định vị thế lớn mạnh của Công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.

6 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất công nghiệp của TISCO đạt trên 7.225 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu đạt hơn 9.631 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt trên 33 tỷ đồng, vượt hơn 5 lần kế hoạch cả năm. Đây là những con số có ý nghĩa trong bối cảnh ngành thép vẫn chịu sức ép từ diễn biến thị trường, cạnh tranh trong nước và những biến động của chi phí đầu vào.

Nhưng phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Doanh nghiệp cần tiếp tục kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, củng cố thị trường tiêu thụ, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao và xử lý các vấn đề tồn tại để tạo dư địa cho phát triển dài hạn. Đặc biệt, việc tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan đến Dự án cải tạo mở rộng sản xuất giai đoạn 2 vẫn là nhiệm vụ quan trọng đối với TISCO. Đây là bài toán có ý nghĩa không chỉ về tài chính mà còn liên quan tới định hướng phát triển lâu dài và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu của TISCO không đơn thuần là tăng sản lượng. Điều quan trọng hơn là nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đó là tăng trưởng dựa trên hiệu quả; phát triển dựa trên công nghệ; cạnh tranh bằng chất lượng; mở rộng thị trường bằng uy tín và hướng tới phát triển bền vững bằng trách nhiệm với môi trường, người lao động và cộng đồng.

67 năm trước, những người thợ Gang Thép đặt nền móng cho ngành luyện kim Việt Nam bằng những mẻ gang đầu tiên. Hôm nay, thế hệ người lao động TISCO đang tiếp tục viết tiếp hành trình ấy trong một môi trường cạnh tranh và hội nhập sâu rộng hơn.

Nếu năm 2025 tạo nên dấu ấn tăng trưởng nổi bật, thì 6 tháng đầu năm 2026 đang cho thấy một sức bật mới đang được hình thành. Sức bật ấy đến từ sự chủ động trong điều hành, từ những giải pháp tiết giảm chi phí, từ khả năng thích ứng với thị trường, từ nỗ lực phát triển sản phẩm mới và trên hết là từ đội ngũ người lao động luôn giữ tinh thần vượt khó, sáng tạo.

Trong những tháng cuối năm, TISCO sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều áp lực. Nhưng với nền tảng truyền thống, thương hiệu đã được khẳng định và những chuyển biến tích cực trong quản trị, sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp có cơ sở để tiếp tục củng cố đà tăng trưởng.

Từ cái nôi của ngành luyện kim Việt Nam, TISCO đang bước vào một chặng đường mới với tâm thế chủ động hơn, linh hoạt hơn và quyết tâm hơn. Sức bật hôm nay sẽ là nền tảng để doanh nghiệp tạo dựng những giá trị mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu thép Việt trong giai đoạn phát triển mới.