Lần đầu tiên tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo Miền Bắc” cho học sinh THPT

ANTD.VN - Với chủ đề “Sáng tạo số cho tương lai bền vững”, Cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo Miền Bắc” lần đầu tiên được tổ chức cho học sinh THPT với mục tiêu thúc đẩy tư duy quản trị qua các dự án thực tiễn.

Cuộc thi khuyến khích học sinh THPT đề xuất các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo có tính ứng dụng thực tiễn cao, lan tỏa thông điệp: “Số - Xanh - Bền vững”.

Cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo Miền Bắc” với chủ đề “Sáng tạo số cho tương lai bền vững” dành cho học sinh THPT lần đầu tiên được Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh và Hưng Yên phối hợp tổ chức.

Khác với các cuộc thi ý tưởng thuần túy, “Khởi nghiệp sáng tạo Miền Bắc” được HSB thiết kế theo cách tiếp cận của một trường đào tạo Quản trị và Kinh doanh bậc đại học. Theo đó học sinh bắt đầu từ việc nhận diện đúng vấn đề thực tiễn, tìm kiếm giải pháp có giá trị và chứng minh khả năng triển khai.

Thông qua cuộc thi, học sinh được thể hiện tư duy sáng tạo, học hỏi kiến thức, kỹ năng quản trị và tư duy khởi nghiệp. Cuộc thi khuyến khích học sinh THPT đề xuất các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo có tính ứng dụng thực tiễn cao, lan tỏa thông điệp: “Số - Xanh - Bền vững”, góp phần tạo động lực và chuyển biến tích cực trong nhận thức giới trẻ về khởi nghiệp sáng tạo.

Với chủ đề “Sáng tạo số cho tương lai bền vững”, các dự án tập trung vào 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm gồm: Sống xanh và Môi trường bền vững: Các mô hình, giải pháp giảm thiểu tác động môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững;

Chuyển đổi số và Công nghệ vì cộng đồng: Ứng dụng công nghệ số, AI, IoT để giải quyết các thách thức xã hội thiết thực; Kinh tế, Văn hóa, Du lịch sáng tạo: Đổi mới mô hình kinh doanh gắn với phát huy giá trị bản sắc văn hóa, du lịch địa phương.

Chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi, GS.TS Hoàng Đình Phi – Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh HSB, ĐHQGHN cho rằng: “Khởi nghiệp ở tuổi học sinh không nhất thiết phải bắt đầu từ một dự án lớn, mà có thể bắt đầu từ một câu hỏi, một vấn đề các em quan sát được trong cuộc sống và mong muốn tìm ra một cách làm tốt hơn. Điều quan trọng là các em dám đặt câu hỏi, dám thử nghiệm và từng bước biến ý tưởng thành những giải pháp hữu ích cho thực tiễn.

HSB đã có kinh nghiệm tổ chức và đồng hành cùng các hoạt động, cuộc thi khởi nghiệp dành cho sinh viên. Từ nền tảng đó, chúng tôi mong muốn mở rộng tinh thần khởi nghiệp đến học sinh THPT, giúp các em được tiếp cận sớm hơn với tư duy sáng tạo, quản trị và đổi mới sáng tạo".

GS.TS Hoàng Đình Phi nhấn mạnh, việc tổ chức cuộc thi cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Quyết định 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”, trong đó khuyến khích và tạo môi trường để học sinh, sinh viên hình thành, phát triển tinh thần và năng lực khởi nghiệp.

Cuộc thi " Khởi nghiệp sáng tạo Miền Bắc” mong muốn khơi gợi niềm tin, tiếp thêm động lực để các em học sinh mạnh dạn theo đuổi những ý tưởng của mình. HSB sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ để những ý tưởng giàu tiềm năng được nuôi dưỡng, hoàn thiện và từng bước phát triển thành những dự án có khả năng đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Tại vòng Sơ khảo (22/08–25/10/2026): Thí sinh nộp trực tuyến bản mô tả ý tưởng và kế hoạch sơ bộ (tối đa 3 trang PDF hoặc 15 trang PowerPoint), tập trung vào bối cảnh, ý tưởng, phương án triển khai, dự toán và KPI. Top 30 dự án xuất sắc được công bố ngày 18/11/2026.

Vòng Bán kết (19/11/2026–21/01/2027): Các đội hoàn thiện thuyết minh chi tiết, làm rõ tính sáng tạo, giá trị và khả năng triển khai dự án; đồng thời xây dựng video giới thiệu tối đa 3 phút. Thí sinh trình bày trực tuyến trước Ban Giám khảo từ 05–08/01/2027.

Top 10 dự án vào Chung kết được công bố ngày 21/01/2027. Vòng Chung kết (27/02/2027): Tổ chức trực tiếp tại Trường Quản trị và Kinh doanh – ĐHQGHN. Tại Chung kết, các đội thuyết trình và trả lời Q&A trước Ban Giám khảo, được đánh giá trên các tiêu chí cốt lõi, đồng thời xem xét năng lực pitching, EQ và khả năng xử lý tình huống.

Các dự án tham gia cuộc thi được đánh giá theo 4 nhóm tiêu chí: Phân tích bối cảnh (25 điểm), Tính sáng tạo và thông điệp ý tưởng (25 điểm), Kế hoạch triển khai và tính khả thi (40 điểm), Ngân sách và đo lường hiệu quả (10 điểm). Giải quán quân cuộc thi trị giá 30 triệu đồng cùng nhiều suất học bổng.

