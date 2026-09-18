29 dự án tranh tài tại vòng chung kết "Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026"

Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích thanh niên nông thôn phát huy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiện đại và bền vững.

Cuộc thi được phát động từ tháng 3 năm 2026, sau gần 01 tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được 315 hồ sơ dự án tham gia dự thi, đến từ 33 tỉnh, thành đoàn trên toàn quốc. Sau vòng sơ khảo, Ban Giám khảo vòng sơ khảo đã lựa chọn ra 120 Dự án vào vòng Bán kết.

Từ tháng 5 đến tháng 8/2026, vòng Bán kết cuộc thi đã được tổ chức tại 3 miền: miền Bắc (Lào Cai), miền Trung (Nghệ An) và miền Nam (Lâm Đồng). Sau khi chấm vòng Bán kết, Ban Giám khảo Cuộc thi đã thống nhất lựa chọn ra 29 dự án tham gia vòng Chung kết cuộc thi.

Tại vòng Chung kết của Cuộc thi, 29 dự án sẽ thuyết trình và trình chiếu video clip về Dự án dự thi của mình và thi theo hình thức vấn đáp trực tiếp với Ban Giám khảo.

Từ cuộc thi, nhiều dự án khả thi đã được hỗ trợ triển khai, hình thành những mô hình sản xuất mới, ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, tạo việc làm cho lao động trẻ

Từ cuộc thi, nhiều dự án khả thi đã được hỗ trợ triển khai, hình thành những mô hình sản xuất mới, ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, tạo việc làm cho lao động trẻ.

Sau vòng chung kết, Ban tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 03 giải Khuyến khích. Cuộc thi có sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Tổng công ty Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC), Công ty CP QP Authentic Fresh Fine Fast Food Việt Nam.