Gắn kết đào tạo với thực tiễn, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

ANTD.VN -Chiều 3-8, tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (Bộ Công an), Công an thành phố Hà Nội và Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp.

PGS.TS. Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của hai đơn vị và một số Công an xã, phường thuộc CATP Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ CATP Hà Nội và Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I tham dự hội nghị

Hội nghị đánh dấu bước tiếp nối quan trọng giữa CATP Hà Nội và Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I trong quá trình tăng cường gắn kết giữa công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn chiến đấu, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần các nghị quyết của Đảng và Đảng ủy Công an Trung ương.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị do Đại tá Hoàng Văn Lâm - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I trình bày cho thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo hai đơn vị, công tác phối hợp giữa Nhà trường và CATP Hà Nội đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nhiều đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ giàu kinh nghiệm của CATP Hà Nội đã trực tiếp tham gia giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn cho học viên. Trong nghiên cứu khoa học, hai đơn vị tăng cường phối hợp phản biện, xây dựng đề tài, tổ chức hội nghị, hội thảo và biên soạn tài liệu chuyên ngành, qua đó góp phần phát triển lý luận nghiệp vụ gắn với yêu cầu thực tiễn bảo đảm an ninh, trật tự.

Sự phối hợp giữa CATP Hà Nội và Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I trong thời gian qua ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học, phát huy sức mạnh tổng hợp giữa cơ sở đào tạo với đơn vị chiến đấu, đồng thời làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai đơn vị.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Đại tá Hoàng Văn Lâm, đại diện các đơn vị đã trình bày tham luận tập trung vào các chuyên đề như phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm từ cơ sở; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, toàn diện; phát huy hiệu quả phối hợp giữa nhà trường với lực lượng Công an cơ sở trong triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nhiều kinh nghiệm thực tiễn cùng những giải pháp mới đã được chia sẻ, góp phần mở ra những hướng phối hợp hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I; đồng thời bày tỏ thống nhất cao với báo cáo đánh giá kết quả phối hợp và đánh giá cao các ý kiến tham luận của các đơn vị.

CATP Hà Nội tặng quà lưu niệm Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ, trong năm 2025, Nhà trường đã tăng cường hàng nghìn học viên phối hợp với CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, góp phần vào thành công chung của sự kiện, để lại dấu ấn tốt đẹp và được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hai đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu tổ chức nhiều tọa đàm, hội nghị, hội thảo khoa học; tăng cường tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận; đẩy mạnh chuyển đổi số trong đào tạo, nghiên cứu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo điều kiện thuận lợi nhất để học viên được kiến tập, thực tập tại các đơn vị thuộc CATP Hà Nội; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nghiên cứu khoa học, sơ kết, tổng kết các chuyên đề, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Đối với CATP Hà Nội - đơn vị giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô -, việc gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn chiến đấu không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô đủ năng lực làm chủ khoa học công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội hiện đại, giữ vững môi trường an ninh, an toàn để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế", Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nêu rõ.

PGS.TS. Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đối với công tác phối hợp giữa hai đơn vị; đặc biệt là sự quan tâm của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc CATP trong quá trình chuẩn bị hội nghị.

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I tặng quà lưu niệm CATP Hà Nội

Đồng chí Hiệu trưởng khẳng định, những ý kiến, chia sẻ của lãnh đạo CATP Hà Nội là cơ sở quan trọng để Nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo; phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị; tăng cường phối hợp với các phòng chức năng, các chuyên gia của CATP Hà Nội trong xây dựng những đề tài nghiên cứu mới, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, phục vụ trực tiếp công tác giảng dạy chuyên ngành cũng như hoạt động chiến đấu của lực lượng Công an.

"Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định hiệu quả của mô hình gắn kết giữa cơ sở đào tạo với đơn vị chiến đấu. Trong bối cảnh Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và CATP Hà Nội sẽ tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển khoa học nghiệp vụ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và góp phần hỗ trợ lực lượng Công an Thủ đô, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới", PGS.TS. Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa nhấn mạnh.