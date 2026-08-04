Hà Nội đề xuất tăng số phòng chuyên môn, bổ sung 63 Phó chủ tịch UBND xã, phường

Hà Nội đề xuất tăng số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có tờ trình gửi UBND TP về phương án sắp xếp lại phòng chuyên môn cấp xã, tăng thêm số lượng Phó chủ tịch UBND cấp xã.

Theo Sở Nội vụ, hiện nay, số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã tại Hà Nội đang bố trí 3 phòng/xã, phường theo Nghị định số 150/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 370/2025/NĐ-CP.

Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc phân cấp quản lý, phát triển kinh tế - xã hội; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và thực hiện ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính tăng mạnh cho cấp xã.

Nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp như đất đai, xây dựng, tài chính - ngân sách, hộ tịch, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số do cấp xã trực tiếp vừa tham mưu vừa triển khai.

Đây là cấp chính quyền gần dân, sát dân, thực hiện trực tiếp các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn, nên khối lượng công việc cần giải quyết của các phòng chuyên môn lớn và phức tạp, trong khi đó trước đây tại cấp huyện có 12 phòng chuyên môn.

Với mô hình hiện nay, mỗi phòng chuyên môn tại cấp xã đang thực hiện nhiệm vụ của 5 đến 6 lĩnh vực quản lý nhà nước gắn với các sở chuyên ngành khác nhau, dẫn đến áp lực về năng lực điều hành của lãnh đạo cấp phòng khi phụ trách đa lĩnh vực.

Nhiều lĩnh vực chuyên môn đòi hỏi tính chuyên môn sâu; tính khác biệt về chuyên môn nên rất khó bố trí trưởng phòng có đủ kiến thức, kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, thẩm định, tham mưu toàn diện các nhiệm vụ của phòng; dễ dẫn đến buông lỏng, bỏ sót nhiệm vụ hoặc sai phạm trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương...

Do vậy, theo Sở Nội vụ, để khắc phục triệt để các hạn chế, bất cập trong mô hình tổ chức hiện nay, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở, đồng thời góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, việc chuyên môn hóa, tăng số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã hiện nay là rất cần thiết và cần sớm được triển khai.

Triển khai Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 4371/SNV-XDCQ ngày 16.6.2026 đề nghị các cơ quan, đơn vị cho ý kiến về phương án tổ chức phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu ý kiến, Sở Nội vụ đề xuất UBND TP thống nhất chủ trương, định hướng mô hình 5 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã để các địa phương xây dựng đề án, trình HĐND cùng cấp quyết định theo thẩm quyền.

Phương án cụ thể như sau:

STT Tên phòng chuyên môn dự kiến Tỉ lệ biên chế tương ứng 1 Văn phòng HĐND và UBND khoảng 17% 2 Phòng Nội vụ khoảng 18% 3 Phòng Kinh tế khoảng 20% 4 Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường khoảng 25% 5 Phòng Văn hóa - Xã hội khoảng 20%

Cũng trong tờ trình, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết theo Nghị định 300/2025/NĐ-CP, mỗi xã, phường được bố trí bình quân không quá 2,5 Phó chủ tịch UBND. Với 126 xã, phường của Hà Nội, tổng số Phó chủ tịch tối đa là 315 người, trong khi mức cơ bản (2 Phó chủ tịch/đơn vị) là 252 người. Như vậy, thành phố có thể bổ sung thêm 63 Phó chủ tịch.

Thống kê của Sở Nội vụ cho thấy hiện toàn thành phố mới có 247 Phó chủ tịch UBND xã, phường, còn thiếu 5 người so với mức cơ bản. Trong đó, 3 phường Yên Nghĩa, Thượng Cát, Bồ Đề mỗi nơi mới có 1 phó chủ tịch, còn xã Minh Châu chưa có phó chủ tịch nào. Việc bổ sung cho đủ mức cơ bản sẽ thực hiện theo quy trình cán bộ thông thường, không tính vào số 63 người tăng thêm.

Về nguyên tắc phân bổ 63 Phó chủ tịch tăng thêm, Sở Nội vụ đề xuất căn cứ vào điểm số phân loại đơn vị hành chính (theo diện tích, dân số, trình độ phát triển kinh tế - xã hội...), lựa chọn từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Cụ thể, khối phường được bổ sung 26 người (tại 26 phường có điểm phân loại cao nhất trong số 51 phường), khối xã được bổ sung 37 người (tại 37 xã có điểm cao nhất trong số 75 xã).