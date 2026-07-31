Thi đua gắn với nhiệm vụ, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

ANTD.VN - Ngày 31-7, Cụm thi đua số 4 Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”.

Thi đua tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện nhiệm vụ

Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội gồm các đơn vị: Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Phòng Tham mưu, Phòng Tài chính, Phòng Hậu cần, Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu, Bệnh viện CATP và Công ty TNHH MTV Tháng Tám.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Thượng tá Phạm Thị Thu, Phó Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ CATP Hà Nội đã trình bày báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào thi đua “Ba nhất” trong 6 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, bám sát chủ đề thi đua của Bộ Công an và CATP Hà Nội, các đơn vị trong Cụm đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; phát động nhiều đợt thi đua cao điểm với nội dung thiết thực, gắn chặt với yêu cầu công tác chuyên môn. Mỗi đợt thi đua đều được sơ kết, đánh giá, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Phạm Thị Thu, Phó Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ CATP Hà Nội trình bày báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào thi đua “Ba nhất”

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, các đơn vị trong Cụm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu công tác, nhiều mặt công tác vượt kế hoạch đề ra. Song song với nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững đoàn kết nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; trong 6 tháng đầu năm không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động thi đua, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô.

Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương - Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đại diện Phòng Tham mưu CATP phát biểu tham luận

Đại diện Công ty TNHH MTV Tháng 8 phát biểu tham luận

Tại hội nghị, các đơn vị cũng thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng trong toàn Cụm.

Lấy hiệu quả công việc làm thước đo của phong trào thi đua

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Hoá, Trưởng phòng Công tác chính trị CATP Hà Nội đánh giá cao tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của Cụm trưởng và các đơn vị thành viên.

Đồng chí nhấn mạnh, điều đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm không chỉ là những kết quả đạt được mà còn là sự chuyển biến về tư duy trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua các báo cáo và tham luận có thể thấy nhiều đơn vị đã chủ động trong công tác tham mưu, tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, gắn phong trào thi đua với cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng lực lượng. Một số mô hình mới, cách làm sáng tạo bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn công tác.

Đại tá Trần Văn Hoá, Trưởng phòng Công tác chính trị CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đại tá Trần Văn Hoá đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành theo hướng khoa học, thực chất, lấy kết quả công việc làm trung tâm; tăng cường kiểm tra, đối thoại với cơ sở, phát hiện và xử lý sớm các khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng quản trị, điều hành bằng mục tiêu, tiến độ và sản phẩm cụ thể; đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy; coi dữ liệu là nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý.

Đối với công tác thi đua, khen thưởng, Đại tá Trần Văn Hoá nhấn mạnh yêu cầu đổi mới theo hướng thực chất, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm tiêu chí cao nhất để đánh giá. Công tác khen thưởng phải bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng thành tích; kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cống hiến.

Bên cạnh đó, Cụm thi đua số 4 cần tiếp tục phát huy vai trò là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hay, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị để cùng tháo gỡ khó khăn, lan tỏa những cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác.

Kết thúc hội nghị, các đơn vị thống nhất quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua 6 tháng cuối năm 2026, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đưa phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào thi đua “Ba nhất” trở thành động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng Công an thành phố Hà Nội hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026.