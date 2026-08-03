Bộ Nội vụ: Cả nước đã hoàn thành xong việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố, giảm 41.511 đơn vị

ANTD.VN - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà thông tin, đến nay, cả nước đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 thôn, tổ dân phố - giảm 41.511 đơn vị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà (Ảnh: VGP)

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 3-8, báo chí đề nghị Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện công tác sáp nhập thôn, tổ dân phố trên toàn quốc đến thời điểm này và giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sáp nhập.

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, đến nay, toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, công khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao.

Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 (giảm 41.511 đơn vị, tương đương giảm 46,33%).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn nâng quy mô quản lý, tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định được nâng lên và khắc phục cơ bản tình trạng quy mô nhỏ, phân tán; đồng thời vẫn bảo đảm giữ ổn định các thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và vị trí địa lý.

Cùng với việc sắp xếp, các địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức đảng, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; gắn với việc bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ, chính sách một cách đồng bộ, kịp thời đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; bố trí cơ sở vật chất, bàn giao hồ sơ, tài sản và các điều kiện cần thiết khác để các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ngay sau khi được thành lập, không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

“Có thể khẳng định, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Qua đó góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; đồng thời thực hiện việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng ưu tiên những người có uy tín, năng lực, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị cơ sở trong giai đoạn mới” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nói.