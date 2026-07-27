Công an phường Kim Liên bắt giữ 3 đối tượng phạm tội về ma túy

ANTD.VN -Khoảng 22h30 ngày 23-7, trong quá trình triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Kim Liên, Hà Nội đã bắt quả tang 3 đối tượng vi phạm về ma túy tại ngõ 41 Đông Tác.

Các đối tượng tại hiện trường

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Quốc Thanh (SN 1992, trú tại tỉnh Khánh Hòa); Hà Quang Thịnh (SN 2003, trú tại tỉnh Lạng Sơn); Phạm Hồng Hải (SN 1996, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội), đều là người nghiện ma túy, được lập hồ sơ xử lý theo quy định. Tiến hành xét nghiệm ma tuý, cả ba đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy.

Lực lượng Công an cũng đã thu giữ 1 bộ tẩu hút tự tạo đã qua sử dụng và 1 túi nilon có bám dính ma túy Methamphetamine cùng nhiều vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Công an phường Kim Liên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.