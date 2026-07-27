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Pháp luật

Bắt nhiều đối tượng liên quan đến ma túy

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A.N

ANTD.VN - Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, Công an xã Thanh Trì, TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

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Công an xã Thanh Trì phát hiện, bắt giữ các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Khoảng 1h30 ngày 20-7-2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Thanh Trì, TP Hà Nội kiểm tra một căn hộ tại phòng 202, nhà số 3 ngõ 673 đường Ngọc Hồi, khu X3, tổ dân phố Quang Lai và phát hiện Hoàng Đình Khiên (SN 2001), Đàm Lê Mai Linh (SN 2002) và La Văn Son (SN 2001) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4,062 gam Ketamine cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy và "nước vui".

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra và rà soát các đối tượng liên quan, Công an xã Thanh Trì đã bắt giữ Tô Xuân Quyền (SN 2003) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Lê Mai Linh, Hoàng Đình Khiên và La Văn Son để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tô Xuân Quyền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Từ khóa:

#Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy #Công an xã Thanh Trì

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