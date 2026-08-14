Điểm san chiết khí gas trái phép trá hình trong căn nhà cấp 4

ANTD.VN -Sau thời gian nắm tình hình và xây dựng kế hoạch đấu tranh, Công an xã Nam Phù (Hà Nội) phối hợp cùng phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội đã phát hiện điểm san chiết khí gas trái phép tại ngôi nhà cấp 4 ở địa bàn xã Nam Phù.

Động thái kiểm tra được lực lượng chức năng tiến hành ngày 6/8/2026. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật có dấu hiệu vi phạm bao gồm máy san chiết khí LPG; vỏ bình gas; bình gas chứa khí LPG… Số tang vật này không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Hình ảnh vụ việc bị phát hiện ngày 6/8/2026

Tổ công tác đã tiến hành niêm phong tang vật, tập trung củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm đối với các cá nhân liên quan theo quy định.

Theo tìm hiểu của PV ANTĐ, thời gian qua, tại các vùng ven đô trong đó có khu vực huyện Thanh Trì (cũ), cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều điểm hoạt động san chiết gas trái phép. Các đối tượng thường thuê kho, xưởng ở cách xa khu dân cư, nằm giữa cánh đồng và tiến hành san chiết, cung cấp, vận chuyển đi các nơi tiêu thụ.

Đơn cử, ngày 11-10-2025, lực lượng Công an – Quản lý thị trường phát hiện, xử lý cơ sở kinh doanh khí LPG, địa chỉ điểm san chiết khí gas tại khu vực cánh đồng Tây, thôn 2 Yên Mỹ, xã Thanh Trì.

Tháng 8-2024, lực lượng Công an huyện Thanh Trì (cũ), phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện quả tang 1 điểm san chiết gas trái phép tại địa bàn xã Đông Mỹ.

Điểm san chiết gas trái phép trên là nhà xưởng - lán tạm được quây tôn kín xung quanh và nằm xa dân cư. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại hiện trường có 1 xe ô tô, trên thùng xe có 1 bồn chứa gas khoảng 6 tấn, và được kết nối với 3 “cây” chiết nạp phía sau xe.

Cùng với đó là 1 xe ô tô khác đang đóng hàng, với vài trăm bình, vỏ bình mang các thương hiệu Petrovietnam, Hồng Hà, Thăng Long, Vạn Lộc, Bình An, Sell vip...Phía bên ngoài cổng khu lán trại còn có 2 xe tải loại lớn chở vỏ bình gas…