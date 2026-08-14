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Pháp luật

Khởi tố bị can xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

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Xuân Công

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cần (SN 1999, trú tại xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Khoảng tháng 1-2025, Nguyễn Mạnh Cần thấy trên thị trường Game Online đang thịnh hành trò chơi “Ninja School Online” do Công ty TNHH Gomobi phát hành, nên đã thuê người viết phần mềm chương trình máy tính có kịch bản, cách chơi, giao diện, nhân vật, vật phẩm, cốt truyện sao chép tương tự như Game Online “Ninja School Online”. Nguyễn Mạnh Cần đặt tên là “Trường Học Ninja School”, sau đó phân phối miễn phí đến công chúng để chơi trên mạng Internet hoặc điện thoại di động.

Sau khi thu hút lượng lớn người chơi, Nguyễn Mạnh Cần tiếp tục tạo lập các chương trình, sự kiện, vật phẩm trong Game Online để người chơi có nhu cầu mua tài khoản, mua tiền ảo trong game sẽ liên hệ mua của Nguyễn Mạnh Cần. Tính đến tháng 7-2026, Cần đã thu lợi bất chính từ việc phát hành Game Online trên không gian mạng tổng gần 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ việc sao chép, truyền đạt trò chơi nêu trên, Nguyễn Mạnh Cần không làm thủ tục xin cấp phép phát hành và kinh doanh trò chơi trên không gian mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tổng đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Mạnh Cần.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tổng đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Mạnh Cần.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 6-8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cần về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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#Công an Quảng Ninh

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