Công an Hà Nội truy tìm ô tô Nissan Sunny liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đang đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân phối hợp truy tìm ô tô Nissan Sunny màu đen, được xác định là vật chứng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 11/3/2022 tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 11/3/2022 tại phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Ô tô Nissan Sunny liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định vật chứng của vụ án là phương tiện giao thông có đặc điểm cụ thể như sau:

Nhãn hiệu: Nissan Sunny

Màu sơn: Đen

Biển kiểm soát (BKS): 30G-194.40

Số máy: HR15948183D

Số khung: RN3BABN17JD06080

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án theo quy định của pháp luật, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi phát hiện phương tiện có đặc điểm nêu trên hoặc có thông tin liên quan, đề nghị kịp thời thông báo và giao nộp cho cơ quan công an.

Mọi thông tin liên hệ, xin vui lòng gửi về:

Cơ quan tiếp nhận: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 15 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điều tra viên thụ lý: Đồng chí Phạm Ngọc Sơn - SĐT: 0936187575

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội trân trọng thông báo và cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể nhân dân.