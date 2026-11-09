Khởi tố 2 tài xế trong vụ tai nạn khiến một cháu nhỏ tử vong

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, trú tại phường Mông Dương) và Nguyễn Quang Tùng (SN 1967, trú tại phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo tài liệu điều tra, ngày 28-9-2026, Nguyễn Thanh Tùng điều khiển xe ô tô BKS 14H-109.29 chở 3 người trên xe (hành khách không thắt dây an toàn) chạy hướng Hạ Long về Cẩm Phả với tốc độ khoảng 80km/h. Khi đến đoạn đường có điểm mở quay đầu tại Km17+700 thuộc khu phố 7, phường Quang Hanh, Tùng không giảm tốc độ nên đã đâm vào xe ô tô BKS 14C-364.78 do Nguyễn Quang Tùng điều khiển đang quay đầu. Hậu quả làm hành khách trên xe của anh Tùng bị thương, trong đó có 1 cháu nhỏ bị thương tích nặng đã tử vong.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thanh Tùng điều khiển xe ôtô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn đã đâm vào xe ô tô của Nguyễn Quang Tùng. Đối với Nguyễn Quang Tùng điều khiển xe ôtô trong quá trình chuyển hướng, quay đầu xe có lỗi không chú ý quan sát, không bảo đảm an toàn khi chuyển hướng, dẫn đến cản trở hướng lưu thông của xe ôtô biển số 14H-109.29 và xảy ra va chạm giữa hai phương tiện. Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông bắt buộc phải giảm tốc độ khi qua các điểm mở quay đầu, nhường đường đúng quy định và luôn thắt dây an toàn cho hành khách trên xe để tránh những tai nạn đau lòng tương tự.