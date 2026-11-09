Phát hiện hành khách cất giấu ma túy khi làm thủ tục bay tại Nội Bài

ANTD.VN - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng Công an cửa khẩu đã phát hiện một hành khách có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy trong người.

Tổ công tác kiểm tra phát hiện hành khách cất giấu ma túy trong người

Cụ thể, khoảng 11h ngày 4/11/2026, tại Nhà ga T1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ soi chiếu an ninh hàng không đối với chuyến bay VU1213 từ Nội Bài đi Buôn Ma Thuột, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phát hiện hành khách Đinh Thanh Hải (sinh năm 1970, trú tại tỉnh Ninh Bình) có biểu hiện nghi vấn cất giấu chất cấm trong người.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ tang vật nghi là ma túy. Kết quả giám định xác định số tang vật gồm 1,181 gam Heroin và 2,223 gam Methamphetamine.

Tang vật

Ngay sau đó, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã lập hồ sơ vụ việc, bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ Đinh Thanh Hải để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.