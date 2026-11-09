Gã ‘môi giới’ xe du lịch tham lam

ANTD.VN - Nguyễn Đức Việt nắm thông tin về người có nhu cầu thuê xe, liên hệ với lái xe nhưng khi khách thanh toán tiền, anh ta không trả lại cho nhà xe mà chiếm đoạt luôn.

Công an xã Dương Hòa, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Việt (SN 2001) trú tại Dương Liễu 2, xã Dương Hòa để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do không có tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đức Việt nảy sinh ý định tìm các khách hàng đặt các chuyến đi du lịch cần xe ô tô đưa đón. Sau đó Việt dùng tài khoản Zalo “Thầy Giáo Việt” và tài khoản Facebook “Nguyễn Đức Việt” đăng nhập vào các hội nhóm xe du lịch hoặc tìm trên mạng các Công ty du lịch để thuê xe.

Công an xã Dương Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Việt

Khi tìm được nhà xe Việt báo với khách đặt chuyến du lịch. Để lấy lòng tin của bị hại, Việt thường báo thấp hơn giá thị trường, đánh vào tâm lý ham rẻ của khách hàng để đồng ý đặt xe của Việt.

Sau khi xe đưa đón khách đi du lịch về thì khách sẽ chuyển khoản thanh toán tiền xe cho Việt. Việt chiếm đoạt toàn bộ số tiền này mà không chuyển trả nhà xe theo thoả thuận. Khi nhà xe gọi điện thoại thì không nghe máy và chặn số điện thoại của nhà xe.

Cụ thể, khoảng 11h ngày 10-6-2026, Việt thấy trên nhóm Zalo “Hà Nội liên tỉnh” có tài khoản tên “Thành Công” đăng bài cần xe 45 chỗ đi lễ hành hương và thăm quan vãnh cảnh tại khu di tích tỉnh Lạng Sơn.

Việt kết bạn nhắn tin riêng với người tên “Thành Công” để hỏi rõ về chuyến du lịch; đồng thời tìm được Công ty du lịch vận tải Đ.L và liên hệ với chị N.T.H thỏa thuận thuê xe ôtô 45 chỗ đón khách đi từ Hà Nội đến tỉnh Lạng Sơn với giá 10 triệu đồng.

Việt báo giá lại cho tài khoản “Thành Công” và người này cho số điện thoại bà Q là người trực tiếp đặt xe. Việt gọi điện để xác nhận đơn đi du lịch và yêu cầu ứng trước tiền. Người đặt xe đồng ý và chuyển khoản số tiền 1 triệu đồng.

Bà Q còn nhờ Việt mua thêm nước lọc, bánh mì, giò, khăn ướt, quýt, khẩu trang đến khi đi sẽ mang theo. Sáng ngày 20-6-2026 Việt đi taxi đến điểm hẹn đón đoàn đi du lịch.

Khi đến cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Việt gọi điện cho con bà Q yêu cầu chuyển nốt tiền. Nhận được tiền, Việt nói với lái xe (chồng chị H) có việc nên về trước.

Lái xe hỏi thanh toán tiền xe thì Việt nói sẽ thanh toán với chị H rồi đi xe khách về Hà Nội. Sau đó chị H gọi điện, nhắn tin yêu cầu thanh toán tiền thì Việt chặn số điện thoại của chị H.

Với thủ đoạn tương tự, Việt đã gây ra 3 vụ việc khác. Ngày 5-11-2026, chị N.T.H, anh T.V.V, anh Đ.Đ.T, anh L.V.T tới Công an xã Dương Hòa trình báo sự việc. Do biết việc lừa đảo chiếm đoạt của mình đã được trình báo tới Cơ quan Công an nên cùng ngày, Nguyễn Đức Việt đã đến đầu thú tại Công an xã Dương Hòa. Tổng số tiền Việt chiếm đoạt của chị H, anh V, anh T và anh T là 33 triệu đồng.

Để đảm bảo quyền lợi của bị hại, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông báo còn ai là bị hại của Nguyễn Đức Việt đề nghị liên hệ với Công an xã Dương Hòa, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Phú. ĐT: 038 9180979.