Khởi tố 2 đối tượng liên quan đến ma túy

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Văn Tằng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, và Quàng Thị Vinh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo đó vào khoảng 12h20 ngày 27/10/2026, Công an xã Đại Xuyên kiểm tra một căn nhà ở xóm 2, thôn Thần Quy.

Hai đối tượng Quàng Thị Vinh và Lại Văn Tằng

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện hai đối tượng Lại Văn Tằng (SN 1984, trú tại xã Đại Xuyên) và Quàng Thị Vinh (SN 1996, trú tại tỉnh Điện Biên) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã khai nhận hành vi của mình, đồng thời tự nguyện giao nộp 1 gói nilon chứa 2 viên nén màu hồng và 1 viên nén màu xanh. Tằng khai nhận số ma túy trên là dạng “ngựa”, mua về để cùng Vinh sử dụng. Xét nghiệm nhanh kết quả hai đối tượng dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.