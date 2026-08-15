Những khoảnh khắc nghẹt thở trong “Đấu trí” tại “81 Mùa bình yên”

ANTD.VN -Trong chương trình nghệ thuật “81 Mùa bình yên”, một trong những chuyên án đặc biệt gây tiếng vang được tái hiện qua vở kịch “Đấu trí” được lấy cảm hứng từ chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo ngoại hối xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu, vở diễn khắc họa sinh động tinh thần hiệp đồng tác chiến, bản lĩnh và sự dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội. Điểm nhấn đặc biệt là những màn võ thuật, hành động đẹp mắt do các chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát cơ động trình diễn. Những hình ảnh ấn tượng này được ghi nhận tại buổi tổng duyệt tối 14/8, trước khi chương trình chính thức diễn ra vào tối nay 15/8.