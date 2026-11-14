Đội mưa giải tỏa biển quảng cáo lấn chiếm Quốc lộ 21A

ANTD.VN - Dưới trời mưa ngày 13/11, lực lượng chức năng cùng Công an xã Đoài Phương, Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra, tháo dỡ hàng loạt biển hiệu, vật dụng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại ngã ba chợ Triều Đông, đường đôi Thiên Mã và tuyến Quốc lộ 21A.

Lãnh đạo Ban chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn xã Đoài Phương chỉ huy tại hiện trường

Mặt đường nhựa trên tuyến Quốc lộ 21A đoạn qua xã Đoài Phương ướt sũng nước mưa trong ngày 13/11/2026 . Dưới màn mưa nặng hạt, từng tốp cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đoài Phương cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vẫn bám sát hiện trường . Chiếc xe cẩu chuyên dụng liên tục nâng hạ, đưa những tấm biển quảng cáo cỡ lớn đặt sai quy định lên thùng xe tải .

Đợt ra quân do Ban chỉ đạo giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị xã Đoài Phương triển khai . Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp có mặt tại các điểm nóng để chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm . Mục tiêu của đợt kiểm tra nhằm lập lại trật tự công cộng, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên toàn địa bàn .

Lực lượng thức năng tháo dỡ các biển quảng cáo vi phạm

Khu vực ngã ba chợ Triều Đông là nơi có mật độ người và phương tiện qua lại đông đúc . Nhiều hộ kinh doanh tận dụng khoảng trống vỉa hè và sát mép đường để dựng biển quảng cáo di động, bày chậu hoa, cây cảnh cùng các vật dụng sinh hoạt . Những vật cản này thu hẹp lối đi chung . Người đi bộ buộc phải bước xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông .

Tổ công tác chia thành nhiều mũi kiểm tra dọc khu vực ngã ba chợ Triều Đông, đường đôi Thiên Mã và trục Quốc lộ 21A . Với những trường hợp đặt biển hiệu, chậu cây lấn chiếm hành lang giao thông, lực lượng chức năng yêu cầu chủ cơ sở tự giác thu dọn ngay tại chỗ . Những tấm biển khung sắt cồng kềnh, mái che, mái vảy vi phạm quy định đều được tháo dỡ, chuyển lên ô tô chuyên dụng của lực lượng cảnh sát để đưa khỏi hiện trường .

Không dừng ở việc nhắc nhở, cán bộ Công an xã Đoài Phương đã trực tiếp lập biên bản vi phạm hành chính ngay trên vỉa hè đối với các hộ kinh doanh cố tình vi phạm . Quá trình kiểm tra, xử lý diễn ra công khai trước sự chứng kiến của người dân xung quanh . Sau khi được giải thích quy định, nhiều chủ cửa hàng đã tự tay khiêng chậu cây, thu gọn vật dụng vào đúng vị trí cho phép .

CAX Đoài Phương lập biên hộ kinh doanh vi phạm

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị xã Đoài Phương, việc xử lý được thực hiện theo lộ trình từng tuyến . Ngay sau khi hoàn tất giải tỏa hành lang giao thông trên tuyến Quốc lộ 21A, các lực lượng sẽ tiếp tục triển khai sang tuyến Tỉnh lộ 418 và Tỉnh lộ 416 .

Đây đều là những trục đường quan trọng kết nối giao thương của địa phương, có phát sinh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường gây mất mỹ quan đô thị .

Song song với tuần tra, xử lý lưu động, Công an xã Đoài Phương phối hợp cùng các lực lượng cơ sở tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân sinh sống dọc hai bên mặt đường . Nội dung tập trung vận động người dân tự giác tháo dỡ mái che, mái vảy sai quy định, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và giữ gìn vệ sinh môi trường .

Trật tự đô thị chỉ bền vững khi mỗi hộ kinh doanh tự giác chấp hành quy định . Khi vỉa hè thông thoáng, việc đi lại của người dân thêm an toàn .