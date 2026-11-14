An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Xã hội

Inphographic: 4 cách tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội

Hoa Tiên

ANTD.VN -  Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn 4 cách tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội.

Người dân có thể chủ động tra cứu quá trình tham gia BHXH, thời gian đóng và thông tin đơn vị sử dụng lao động thông qua ứng dụng VNeID, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID hoặc Tổng đài hỗ trợ 1900 9068.

bhxh.png

Tin liên quan

Từ khóa:

#cách tra cứu bảo hiểm xã hội #quá trình tham gia bảo hiểm xã hội #ứng dụng VNeID

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng