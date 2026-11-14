Inphographic: 4 cách tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội

Người dân có thể chủ động tra cứu quá trình tham gia BHXH, thời gian đóng và thông tin đơn vị sử dụng lao động thông qua ứng dụng VNeID, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID hoặc Tổng đài hỗ trợ 1900 9068.
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn 4 cách tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội.
Người dân có thể chủ động tra cứu quá trình tham gia BHXH, thời gian đóng và thông tin đơn vị sử dụng lao động thông qua ứng dụng VNeID, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID hoặc Tổng đài hỗ trợ 1900 9068.