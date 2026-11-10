Chuẩn bị tốt nhất cho Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội”

Thượng tá Châu Minh Hằng, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị CATP chủ trì cuộc họp, với sự tham dự của đại diện 21 đội thi thuộc 21 Cụm thi đua.

Công an Hà Nội đã sẵn sàng cho hội thi sân khấu hoá quy tắc ứng xử

Tại cuộc họp, Thượng tá Châu Minh Hằng ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong thành lập đội tuyển, xây dựng kịch bản và sản phẩm dự thi; đồng thời yêu cầu các Cụm thi đua tiếp tục quán triệt nghiêm thể lệ, tập trung đầu tư nội dung, bảo đảm các phần thi bám sát thực tiễn công tác, lấy việc nhận diện và xử lý đúng các tình huống ứng xử làm trọng tâm, tránh chạy theo hình thức biểu diễn.

Các đội thi bốc thăm thứ tự

Trung tá Bạch Phương Chi, Đội trưởng Đội Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao, Phòng Công tác chính trị đã phổ biến những nội dung chuyên môn, yêu cầu kỹ thuật đối với từng phần thi; hướng dẫn cụ thể về thời lượng, phương thức chấm điểm, công tác thẩm định kịch bản, video và các điều kiện phục vụ biểu diễn.

Đại diện các đội thi cũng trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thành phần diễn viên, yêu cầu chấp hành điều lệnh trong phần thi video, thời lượng biểu diễn và việc hỗ trợ thiết bị kỹ thuật.

Trên cơ sở thống nhất các nội dung, đại diện 21 Cụm thi đua đã tiến hành bốc thăm thứ tự lịch ghép sân khấu và dự thi dưới sự giám sát của Ban Tổ chức. Các đơn vị đồng thời được giao khẩn trương hoàn thiện kịch bản, đạo cụ, hình ảnh, âm thanh và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho các buổi sơ duyệt, tổng duyệt.

Hội thi sẽ diễn ra trong hai ngày 17 và 18/11/2026 tại Hội trường lớn CATP, số 87 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu, nhớ kỹ và vận dụng hiệu quả Quy tắc ứng xử trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân.