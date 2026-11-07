Tuyên truyền pháp luật và trang bị kỹ năng tâm lý cho học sinh THPT

Công an xã Ô Diên tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chủ động trong công tác phòng ngừa xã hội, đưa pháp luật đến gần hơn với lứa tuổi học sinh

Ngày 6/11, Công an xã Ô Diên đã phối hợp với Trường THPT Green City tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, Luật An ninh mạng, phòng, chống xâm hại tình dục, đồng thời tập huấn các kỹ năng tâm lý và kỹ năng tự bảo vệ cho toàn thể học sinh nhà trường.

Đổi mới phương thức tiếp cận từ góc độ tâm lý

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là sự chủ động của Công an xã Ô Diên trong việc kết nối, phối hợp với Khoa Tâm lý học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Việc đưa kiến thức tâm lý học vào công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được đánh giá là cách làm thiết thực, hướng tới giải quyết các vấn đề học đường từ góc độ nhận thức, cảm xúc và hành vi của lứa tuổi học sinh.

Học sinh được hướng dẫn kiểm soát phản ứng trước áp lực, giải quyết mâu thuẫn, ứng phó với hành vi bắt nạt.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản để nhận diện, phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống liên quan đến bạo lực học đường. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phổ biến rõ các hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng, các nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân và thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. Đối với chuyên đề phòng, chống xâm hại tình dục, chương trình đã chỉ ra các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, giúp học sinh nâng cao kỹ năng nhận diện, thiết lập ranh giới an toàn và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy cơ.

Tăng cường tương tác, giúp học sinh tự bảo vệ bản thân

Thông qua sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp từ các chuyên gia, giảng viên và cộng tác viên thuộc Khoa Tâm lý học, học sinh Trường THPT Green City được hướng dẫn chuyên sâu về kỹ năng nhận diện cảm xúc, kiểm soát phản ứng trước áp lực, giải quyết mâu thuẫn, ứng phó với hành vi bắt nạt và xây dựng năng lực tự bảo vệ.

Thay vì truyền đạt kiến thức theo hình thức một chiều, chương trình chú trọng tăng cường các hoạt động tương tác, trò chơi lồng ghép kiến thức tâm lý và đưa ra các tình huống thực tế. Cách làm này đặt học sinh vào vị trí chủ động để tự nhận diện nguy cơ, phân tích hậu quả và lựa chọn cách ứng xử phù hợp, tạo không gian cởi mở cho các em chia sẻ, tiếp nhận thông tin một cách gần gũi, dễ hiểu và dễ áp dụng vào thực tiễn học tập, đời sống.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Green City đánh giá cao tính thực tiễn cùng sự đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức của chương trình. Nhà trường đặc biệt ghi nhận sự chủ động của Công an xã Ô Diên trong việc kết nối lực lượng Công an với cơ sở đào tạo chuyên ngành tâm lý học, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng cho học sinh.

Chương trình tuyên truyền được đánh giá cao về tính thực tiễn cùng sự đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức

Hướng tới môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

Thông qua hoạt động này, Công an xã Ô Diên tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chủ động trong công tác phòng ngừa xã hội, đưa pháp luật đến gần hơn với lứa tuổi học sinh bằng các phương thức phù hợp đặc điểm tâm lý lứa tuổi. Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Chương trình không chỉ giúp học sinh nhận biết các hành vi vi phạm cùng hậu quả pháp lý, mà còn hỗ trợ hình thành năng lực nhận diện cảm xúc, điều chỉnh hành vi, biết tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Trong thời gian tới, Công an xã Ô Diên sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với nhà trường, gia đình, các cơ sở đào tạo và tổ chức chuyên môn để triển khai thêm nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật gắn liền với trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tâm lý. Qua đó, góp phần phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trường học, bảo vệ sự phát triển lành mạnh cho thế hệ trẻ.