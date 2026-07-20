Hà Nội yêu cầu rà soát doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động để chuẩn hóa dữ liệu thuế

ANTD.VN - Hà Nội kêu gọi người nộp thuế chủ động rà soát tình trạng mã số thuế; không cho mượn, cho thuê thông tin cá nhân, chữ ký số, tài khoản ngân hàng để vận hành doanh nghiệp trái quy định…

Triển khai chiến dịch "làm sạch mã số thuế" (Ảnh minh họa)

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Theo đó, UBND TP giao Sở Tài chính, Thuế thành phố, Công an thành phố, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội, UBND các xã, phường cùng các hiệp hội doanh nghiệp phối hợp triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Các cấp, ngành được yêu cầu tập trung rà soát doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động, xử lý các trường hợp vi phạm và chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch.

UBND TP lưu ý các đơn vị tập trung rà soát, xử lý người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và định danh cá nhân; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, giải thể hoặc khôi phục hoạt động theo quy định.

Đối với các trường hợp có dấu hiệu mua bán hóa đơn, trốn thuế, lợi dụng pháp nhân hoặc giả mạo thông tin để thành lập doanh nghiệp, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan công an xác minh, xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời thực hiện các biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp đủ điều kiện.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người nộp thuế chủ động rà soát tình trạng mã số thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế; không cho mượn, cho thuê, mua bán thông tin cá nhân, chữ ký số, tài khoản ngân hàng để thành lập hoặc vận hành doanh nghiệp trái quy định…