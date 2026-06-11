Đôn đốc tiếp tục triển khai thực hiện lộ trình sử dụng xăng sinh học E10

ANTD.VN - Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Cục ĐCK- Bộ Công Thương) có công văn số 1904/ĐCK-CCĐ đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai thực hiện lộ trình sử dụng xăng sinh học E10.

Tiếp tục triển khai sử dụng xăng E10 theo lộ trình

Theo đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì xây dựng Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai các nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung, quản lý thị trường và tổ chức thực hiện lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc;

Theo dõi sát tình hình cung cầu ethanol nhiên liệu (E100), xăng nền và xăng sinh học E10; chỉ đạo, đôn đốc các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng phương án tạo nguồn, ký kết hợp đồng mua ethanol dài hạn, bảo đảm đủ nguồn nguyên liệu phục vụ phối trộn, pha chế xăng sinh học; không để xảy ra tình trạng thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung hoặc gián đoạn hoạt động kinh doanh xăng dầu trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện tình hình triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc; thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, hoạt động phối trộn, pha chế, phân phối, tiêu thụ xăng E10; kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất các giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nhiên liệu sinh học duy trì ổn định hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phối trộn và phân phối; bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục các mặt hàng xăng sinh học E5RON92 và E10 theo quy định.

Cục cũng được đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường trong giai đoạn đầu triển khai; kiểm soát chặt chẽ hoạt động phối trộn, pha chế, lưu thông và kinh doanh xăng E10; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chất lượng, pha chế không đúng quy chuẩn kỹ thuật, gian lận thương mại hoặc tăng giá bất hợp lý...

Cục CĐK cũng đề nghị Cục Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phương tiện giao thông rà soát, tổng hợp và công bố thông tin về khả năng tương thích của các loại phương tiện đối với xăng sinh học E10;

Xây dựng danh mục, hướng dẫn kỹ thuật đối với từng nhóm phương tiện sử dụng xăng E10; xác định các trường hợp đặc thù, phương tiện có yêu cầu kỹ thuật riêng hoặc cần lưu ý trong quá trình sử dụng; hướng dẫn các biện pháp sử dụng phù hợp nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện giao thông chủ động công bố các khuyến cáo kỹ thuật, hướng dẫn người sử dụng thực hiện đúng quy trình vận hành; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác truyền thông, tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến khả năng tương thích của phương tiện đối với xăng E10.

Đáng chú ý, Cục CKĐ đề nghị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan công khai, minh bạch thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, khả năng tương thích của xăng E10 đối với phương tiện giao thông, các quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng khi sử dụng xăng sinh học E10.

Theo dõi, tổng hợp thông tin phản ánh từ người tiêu dùng; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi cung cấp thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng liên quan đến chất lượng, độ an toàn và khả năng sử dụng xăng sinh học E10; góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc.

Các đơn vị khác cũng được đề nghị phối hợp triển khai việc sử dụng xăng sinh học E10 theo lộ trình, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận.