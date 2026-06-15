Chi hội nhà báo Báo An ninh Thủ đô: Nỗ lực, kiên cường, tự tin mở ra chặng đường mới

ANTD.VN - Trong bối cảnh đầy thách thức của kỷ nguyên số và những biến động sau quy hoạch báo chí, Chi hội nhà báo An ninh Thủ đô đã khép lại một nhiệm kỳ nỗ lực kiên cường, đồng thời mở ra chặng đường mới (2026 - 2029) với quyết tâm đổi mới toàn diện, giữ vững bản sắc của một một tờ báo của lực lượng Công an.

Thông tin chính xác, kịp thời các vấn đề lớn được dư luận quan tâm

Chiều 15-6, An ninh Thủ đô đã trang trọng tổ chức Đại hội Chi hội nhà báo nhiệm kỳ 2026 - 2029. Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội, đại diện Văn phòng Hội và toàn thể hội viên Chi hội nhà báo Báo An ninh Thủ đô.

Tại đại hội, Trung tá Đỗ Trần Quân - Trưởng Ban Thư ký Biên tập An ninh Thủ đô đã trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2023 - 2026 và phương hướng hành động cho giai đoạn mới. Báo cáo khẳng định, trong nhiệm kỳ 2023 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, An ninh Thủ đô đã hạn chế tối đa sai sót, tăng cường công tác tuyên truyền đầy đủ mọi mặt xã hội, đa dạng phương thức và nội dung thông tin, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhằm định hướng dư luận, đầy lùi thông tin văn hóa xấu độc, lan tỏa thông tin tích cực, nâng cao nhận thức của nhân dân trước các thông tin sai sự thật. Các vấn đề lớn thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội đều được An ninh Thủ đô thông tin một cách chính xác, kịp thời.

Trung tá Đỗ Trần Quân - Trưởng ban Thư ký Biên tập An ninh Thủ đô trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2023 - 2026 và phương hướng hành động cho giai đoạn mới

Các loại hình báo chí của An ninh Thủ đô đã tuyên truyền đúng định hướng những vấn đề, sự kiện mà nhân dân đang quan tâm, nêu ra những bài học kinh nghiệm chung trong các mặt hoạt động của xã hội. Tuyên truyền về lực lượng Công an Thủ đô trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai một số tuyến bài, vấn đề bám sát chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP. Tuyên truyền về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tội phạm hình sự, tham nhũng, ma túy, môi trường, kết quả các mặt công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự…

Các trang thời sự, kinh tế - xã hội của báo đã phản ảnh những vấn đề dư luận quan tâm một cách kịp thời, những hoạt động bình ổn giá, công tác phòng tránh dịch bệnh, công tác PCCC và CNCH… Tuyên truyền các chương trình công tác lớn của thành phố, công tác kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Các đại biểu tham gia lễ Chào cờ

Báo An ninh Thủ đô còn tuyên truyền đậm nét kết quả công tác bảo vệ an ninh, trật tự, công tác xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh và các công tác trọng tâm của CATP; Công tác chính trị tư tưởng, tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ khi triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp, không tổ chức Công an cấp huyện, sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp… Ghi nhận việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hoạt động của 126 Công an phường, xã trên địa bàn Hà Nội; tập trung phản ánh ở TP Hà Nội và hoạt động phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của 126 xã, phường mới.

Đặc biệt, Báo đã mở chuyên mục “Trật tự đô thị” trên Báo Điện tử An ninh Thủ đô và thường xuyên đăng tải phóng sự ảnh, video, tin - bài về những góc khuất của bức tranh trật tự đô thị trên địa bàn thành phố tại khắp các phường, xã và những chuyển biến tích cực về vấn đề này, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân về trật tự đô thị cũng như trách nhiệm người đứng đầu các phường, xã về công tác quản lý, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về một đô thị Hà Nội văn minh, trật tự.

Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2023 - 2026

An ninh Thủ đô tổ chức ký giao ước thi đua “Ba nhất” với 3 cơ quan báo chí Công an các địa phương Hải Phòng, TP.HCM và Đà Nẵng; tuyên truyền đậm nét việc thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” của CATP, tập trung vào các đơn vị thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là Công an cấp xã.

Bên cạnh đó, hoạt động xã hội tình nghĩa, công tác đoàn thể và các hoạt động khác cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong nhiệm kỳ 2023 - 2025, An ninh Thủ đô phối hợp với Quỹ Thiện Tâm tổ chức các chương trình “Tết vui cùng người nghèo; Tiếp tục tổ chức Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô năm 2023 với hàng trăm đội bóng của các trường THPT trên địa bàn Hà Nội tham dự.

An ninh Thủ đô còn tổ chức hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá 1 tỷ đồng tri ân các thân nhân Liệt sĩ CAND Thủ đô: Ban Biên tập An ninh Thủ đô đã xã hội hóa, tổ chức lễ ký kết và trao tặng Chương trình “Cùng em vững bước tương lai” bảo trợ cho 9 con Liệt sĩ CAND, con cán bộ chiến sĩ của Công an Hà Nội mồ côi cho đến năm 18 tuổi. Ban Biên tập Báo đã vận động doanh nghiệp xã hội hóa hoạt động tình nghĩa này. Tổng số tiền trao tặng lên tới gần 1 tỷ đồng, kéo dài từ năm 2025 đến năm 2031.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Chi hội nhà báo Báo An ninh Thủ đô đã đạt rất nhiều giải báo chí của Trung ương và Hà Nội.

Có thể nói, trong bối cảnh khó khăn về cơ chế tài chính, tư cách pháp nhân chưa được tháo gỡ kịp thời (mặc dù đã đề xuất nhiều lần), Chi hội nhà báo Báo An ninh Thủ đô vẫn kiên trì bám sát các chỉ thị, chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy CATP Hà Nội để giữ vững vai trò, nhiệm vụ chính trị là cơ quan báo chí tuyên truyền của lực lượng Công an Thủ đô.

Báo Điện tử An ninh Thủ đô vẫn duy trì lượng bạn đọc truy cập ở mức 500.000-700.000 lượt người truy cập mỗi ngày. Báo in An ninh Thủ đô tiếp tục duy trì ra hàng ngày, là 1 trong 2 nhật báo của lực lượng CAND, thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn đặc biệt quan trọng là Thủ đô Hà Nội. Trong nhiệm kỳ 2023 - 2026, Chi hội không có hội viên nào để xảy ra sai phạm phải xử lý kỷ luật.

Với tư cách là một tờ báo của lực lượng CAND ra đời và hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội, các ấn phẩm báo chí An ninh Thủ đô phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và nhu cầu thông tin của người dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của Thủ đô và đất nước.

Bên cạnh đó, An ninh Thủ đô luôn bám sát và phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cổ vũ các nhân tố tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thủ đô…

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2029, Báo An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại sau quy hoạch báo chí, đổi mới phương pháp làm báo, bám sát tình hình nhiệm vụ của thành phố, Bộ Công an và CATP Hà Nội… để nâng cao toàn diện chất lượng báo in, báo điện tử.

Ngoài ra, An ninh Thủ đô đẩy mạnh các giải pháp để báo điện tử, báo in lan tỏa sâu rộng đến bạn đọc, giúp bạn đọc, bạn xem truyền hình tiếp cận nhanh nhất, nhận thức đúng nhất, đem lại hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự Thủ đô. Phấn đấu hoàn thiện hơn và hoạt động có hiệu quả báo in và báo điện tử.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả, phương hướng nhiệm vụ theo Chương trình công tác của CATP Hà Nội năm 2026 và những năm tiếp theo…

Trước nhu cầu về kỹ năng số, hiểu công nghệ, sử dụng các công cụ mới là rất lớn, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), truyền thông đa phương tiện đặt ra yêu cầu nâng cao kỹ năng, công cụ, quy trình làm báo để không bị tụt lại phía sau, An ninh Thủ đô phấn đấu 100% hội viên được tham gia các lớp học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ chính trị do Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức.

Đặc biệt, An ninh Thủ đô sẽ tích cực quan tâm bồi dưỡng, phát triển hội viên mới và động viên các hội viên sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng cao để có nhiều tác phẩm đoạt giải Báo chí Quốc gia, các giải báo chí lớn của Trung ương và Hà Nội.

Với những kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thư ký Chi hội nhà báo An ninh Thủ đô mong muốn toàn thể hội viên tiếp tục nỗ lực để An ninh Thủ đô vượt qua được khó khăn, thử thách, vững bước phát triển bền vững và ghi thêm nhiều dấu ấn mới.

An ninh Thủ đô đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tích đáng tự hào

Tại Đại hội, Trung tá Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban Biên tập - Thư ký Chi hội nhà báo Báo An ninh Thủ đô đã báo cáo kiểm điểm công tác chi hội nhiệm kỳ 2023 - 2026. Theo đồng chí Chu Quốc Dũng, trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã tuân thủ nguyên tắc báo cáo, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban biên tập, Đảng ủy trong việc tổ chức các chương trình, hoạt động.

Chi hội phân công công việc cụ thể cho các thành viên, phát huy thế mạnh, sở trường, sự nhiệt tình, chủ động của các thành viên; Xác định trọng tâm lĩnh vực hoạt động của Chi hội là chú trọng vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đó triển khai các hoạt động như tổ chức lớp học nghiệp vụ, sinh hoạt nghiệp vụ; các tọa đàm, hội thảo, mời các chuyên gia, giảng viên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho hội viên.

Đồng chí Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban Biên tập - Thư ký Chi hội nhà báo Báo An ninh Thủ đô báo cáo kiểm điểm công tác chi hội nhiệm kỳ 2023 - 2026

Bên cạnh đó, Chi hội còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong cơ quan để triển khai các hoạt động của Chi hội; Tham gia các hội thảo, tọa đàm do Hội Nhà báo tổ chức.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Biên tập lựa chọn các tác phẩm dự Giải báo chí quốc gia, Giải Báo chí Ngô Tất Tố và các giải báo chí do một số bộ, ngành tổ chức, đồng thời bảo vệ tốt quyền lợi của hội viên.

Ban Thư ký đoàn kết, đồng thuận, từng cá nhân các thành viên trong Ban Thư ký dù đều kiêm nhiệm với các hoạt động chuyên môn song đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; thực hiện nghiêm chỉnh quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam.

Tuy vậy, do trong nhiệm kỳ qua, Ban Thư ký Chi hội được bầu hoàn toàn là cán bộ kiêm nhiệm, phải đảm nhiệm rất nhiều công việc chuyên môn khác, vì vậy không tránh khỏi những khó khăn, thiếu sót. Chi hội hoạt động chưa thường xuyên, chưa định kỳ tổ chức được các hoạt động nâng cao nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho hội viên…

Ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi hội nhà báo An ninh Thủ đô, ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Chi hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

“Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và việc sắp xếp quy hoạch lại các cơ quan báo chí, ANTĐ chịu tác động khá lớn, gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Tuy vậy, bằng nỗ lực không ngừng, ANTĐ đã vượt qua khó khăn đạt được nhiều thành tích đáng tự hào” – ông Kiều Thanh Hùng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội Kiều Thanh Hùng tặng hoa Ban Thư ký Chi hội nhà báo Báo An ninh Thủ đô nhiệm kỳ 2026 - 2029

Cũng theo ông Kiều Thanh Hùng, thực tế đặt ra một số vấn đề như sự cạnh tranh khốc liệt của báo chí, quy hoạch báo chí và tác động của AI, công nghệ… Trong bối cảnh này, An ninh Thủ đô cần có sản phẩm phù hợp với từng lứa tuổi, khung giờ…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phản ánh về tình hình an ninh, trật tự của Thủ đô cùng nhiều nhiệm vụ của Thành ủy, Bộ Công an giao, mỗi phóng viên phải liên tục trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị của người cầm bút để xây dựng thương hiệu An ninh Thủ đô ngày càng tỏa sáng.

Tiếp theo đó, Đại hội đã lắng nghe tham luận của một số Hội viên, tiến hành Bầu Ban Thư ký Chi hội. Đại hội đã nhất trí bầu 5 đồng chí vào Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2026 - 2029, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và ra mắt Ban Thư ký Chi hội mới.