Bốc thăm trực tuyến nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, người dân cần lưu ý gì?

ANTD.VN -Vào 8h30 sáng 4/7 tới đây, Liên danh chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung sẽ tổ chức bốc thăm trực tuyến đối với người dân đủ điều kiện. Người dân cần lưu ý để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc làm mất quyền lợi chính đáng.

Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera vừa thông báo tổ chức bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua, thuê NOXH của tòa nhà CT3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu NOXH tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) vào ngày 4/7 tới.

Căn cứ vào danh sách các hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại tòa nhà CT3 (đợt 1) theo kết quả rà soát hồ sơ và ý kiến của Sở Xây dựng Hà Nội, đã được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Liên danh Handico và Tổng công ty Viglacera, Liên danh chủ đầu tư thông báo về việc tổ chức bốc thăm trực tuyến để xác định quyền mua, thuê mua, thuê và mã căn hộ tại toà nhà CT3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu NOXH tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội).

Sự kiện sẽ chính thức diễn ra vào lúc 8h30 ngày 4/7/2026 thông qua hình thức trực tuyến (online), tại địa chỉ truy cập: www.ct3kimchung.com.

Sẽ bốc thăm trực tuyến Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung

Để đăng nhập vào hệ thống bốc thăm, khách hàng sẽ nhận được một mã OTP (mật khẩu sử dụng một lần) gửi qua tin nhắn SMS tới số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ.

Liên danh chủ đầu tư lưu ý với khách hàng, chương trình bốc thăm trực tuyến được tổ chức căn cứ theo danh sách khách hàng đã đăng ký mua, thuê mua, thuê NOXH đáp ứng đủ điều kiện hưởng chính sách về NOXH đã được Liên danh chủ đầu tư tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra và đã được công khai rộng rãi trên trang thông tin điện tử của hai bên trong Liên danh chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, chương trình bốc thăm có sự tham gia giám sát của đại diện cơ quan quản lý Nhà nước bảo đảm khách quan và đúng quy định.

Liên danh chủ đầu tư khuyến cáo khách hàng nghiên cứu kỹ Bộ tài liệu hướng dẫn gửi kèm để thực hiện đúng, đảm bảo quyền lợi của mình.

Do tính chất tự nguyện thực hiện quyền dân sự, trường hợp khách hàng không truy cập hệ thống, hoặc đã truy cập nhưng không thực hiện thao tác bấm “quay” bốc thăm trong thời gian quy định của phiên, hệ thống sẽ ghi nhận khách hàng tự ý từ bỏ quyền lợi và đóng phiên bốc thăm của mã hồ sơ đó.

Khách hàng không thực hiện thao tác sẽ không có kết quả bốc thăm. Liên danh chủ đầu tư không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc khách hàng bỏ lỡ phiên bốc thăm của mình.

Kết quả bốc thăm (bao gồm danh sách khách hàng trúng quyền mua, thuê mua, thuê và vị trí căn hộ chi tiết) sẽ được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử chính thức của Liên danh chủ đầu tư sau khi kết thúc chương trình bốc thăm.

Dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu NOXH tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung ghi nhận 3.654 hồ sơ hợp lệ trong tổng số căn hộ NOXH để bán, thuê mua và thuê là 929 căn.

Dự án gồm 3 tòa nhà cao 12 tầng với tổng số 1.104 căn hộ, trong đó có 929 căn NOXH để bán, thuê mua và thuê; 175 căn hộ thương mại. Các căn hộ có diện tích từ khoảng 49,75 - 63,8 m2, bố trí từ 2 - 3 phòng ngủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của người dân.

Hiện công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, các hạng mục được triển khai đồng bộ, sẵn sàng cho kế hoạch bàn giao và đưa vào sử dụng trong quý IV/2026.