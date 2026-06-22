Sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước có dấu hiệu phục hồi

ANTD.VN - Kim ngạch nhập khẩu phụ tùng ô tô tăng trưởng cao trong các tháng đầu năm nay, cho thấy dấu hiệu phục hồi ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.

Nhập khẩu phụ tùng để sản xuất, lắp ráp ô tô có dấu hiệu phục hồi

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô của Việt Nam trong tháng 5/2026 đạt 677,58 triệu USD, tăng 11,53% so với tháng 4/2026 và tăng 43,21% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,15 tỷ USD, tăng mạnh 44,68% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại, việc nhập khẩu linh kiện phụ tùng 5 tháng đầu năm tăng mạnh là minh chứng rõ nét cho thấy ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước đang phục hồi và mở rộng quy mô rất mạnh mẽ. Các doanh nghiệp đang có xu hướng tăng cường lắp ráp nội địa để chủ động nguồn cung thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào xe nguyên chiếc.

Trong đó, tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô của khối doanh nghiệp FDI trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tốc độ tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành, do đó tỷ trọng của khối FDI trong tổng kim ngạch nhập khẩu linh kiện đã sụt giảm mạnh từ mức 43,78% của cùng kỳ năm ngoái xuống còn 34,92%.

Thống kê cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của các doanh nghiệp ô tô thuần nội địa, như: VinFast, Thaco, Thành Công trong hoạt động tự chủ nhập khẩu linh kiện sản xuất.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô chủ yếu từ thị trường Trung Quốc với kim ngạch đạt gần 1,62 tỷ USD, tăng mạnh 106,83% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm tỷ trọng 51,46% trong tổng nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước (mở rộng mạnh so với mức tỷ trọng 35,99% của 5 tháng đầu năm 2025).

Trung Quốc hiện là công xưởng linh kiện ô tô lớn nhất thế giới, đặc biệt là các cấu phần cho xe điện như: pin, môtơ, hệ thống điều khiển thông minh. Việc các hãng xe thuần Việt đẩy mạnh sản xuất xe điện, kết hợp với các thương hiệu ô tô Trung Quốc thiết lập nhà máy lắp ráp (CKD) tại Việt Nam đã khiến nhu cầu nhập khẩu linh kiện từ quốc gia này tăng gấp đôi.

Thị trường nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô lớn thứ hai của Việt Nam là ASEAN, với kim ngạch 5 tháng đầu năm nay đạt 491,58 triệu USD, tăng 8,84% so với cùng kỳ năm 2025; chiếm tỷ trọng 15,62% tổng trị giá nhập khẩu mặt hàng này của cả nước (thu hẹp so với mức 20,76% của 5 tháng đầu năm 2025).

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam còn nhập khẩu linh kiện để sản xuất, lắp ráp ô tô từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hoa Kỳ…

Với kim ngạch 5 tháng đạt 385,76 triệu USD, giảm 6,81% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm tỷ trọng 12,25% tổng trị giá nhập khẩu mặt hàng này (thu hẹp so với mức 19,02% của 5 tháng đầu năm 2025), Hàn Quốc (với thế mạnh cung ứng cho các dòng xe Hyundai, Kia) đang mất dần thị phần vào tay các đối tác Trung Quốc.

Điều này cho thấy có sự chuyển dịch trong thị hiếu lắp ráp xe tại Việt Nam hoặc các liên doanh trong nước đã tìm được nguồn cung ứng linh kiện thay thế với chi phí tối ưu hơn.

Với Nhật Bản, dù kim ngạch nhập khẩu vẫn tăng trong 5 tháng đầu năm nhưng tỷ trọng nhập khẩu đã giảm đáng kể so với năm ngoái. Các chuyên gia lý giải, diễn biến nhập khẩu phụ tùng ô tô từ thị trường Nhật Bản cho thấy chu kỳ điều chỉnh lượng tồn kho của các nhà máy sản xuất xe Nhật, như: Toyota, Honda, Mitsubishi tại Việt Nam sau giai đoạn nhập khẩu mạnh trước đó.