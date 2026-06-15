Bắt đối tượng mua bán trái phép cần sa

ANTD.VN - Qua tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm, tổ công tác Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán ma túy.

Khoảng 11h ngày 20/5/2026, tổ công tác Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội tuần tra kiểm soát tại khu đô thị Times City, phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn đã tiến hành kiểm tra. Tại chỗ đối tượng giao nộp một lọ thủy tinh bên trong chứa thảo mộc khô nghi ma túy cần sa. Đấu tranh, đối tượng khai nhận mua ma túy của V.A.G (SN 2000, HKTT: phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, tạm trú: phường Định Công, Hà Nội).

Khẩn trương điều tra, Công an phường Vĩnh Tuy đã bắt đối tượng V.A.G. Tang vật thu giữ tại nhà của V.A.G là 96,610 gam ma túy cần sa. Tại cơ quan công an, V.A.G thừa nhận hành vi mua ma túy của người khác để bán lại nhằm mục đích kiếm lời.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, củng cố, xử lý theo quy định pháp luật.