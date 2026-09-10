Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc "muốn khám nhanh phải kẹp tiền vào sổ" tại Bệnh viện E

ANTD.VN - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện E khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc điều trị ung thư tại Khoa Xạ trị "muốn khám nhanh phải kẹp tiền vào sổ".

Sáng 10/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có công văn gửi Bệnh viện E về việc xử lý thông tin báo chí nêu với nội dung "Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ". Sự việc xảy ra tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện E.

Trước sự việc nêu trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện E khẩn trương xác minh các thông tin báo chí phản ánh; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định nếu có.

Bệnh viện cần công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông biết, đồng thời báo cáo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị Bệnh viện E tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoa, phòng, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, nhằm sớm phát hiện các dấu hiệu vi phạm và chấn chỉnh kịp thời.

Bệnh viện cần thực hiện đúng các quy định, quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh và các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.