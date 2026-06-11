Chủ cửa hàng buôn bán điện thoại bị lừa tiền tỷ vì tin vào nguồn hàng giá rẻ

ANTD.VN - Cần tiền chi tiêu cá nhân, Hiếu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng cùng kinh doanh điện thoại di động bằng “chiêu trò” có nguồn hàng giá rẻ…

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào năm 2020, Lê Trung Hiếu là nhân viên bán hàng điện thoại của cửa hàng mua bán điện thoại Shop Dunk, ở phố Hàng Bài, Hà Nội. Chủ cửa hàng quy định, nhân viên bán hàng điện thoại không được quyền đại diện Shop Dunk ký hợp đồng bán hàng và không được tự thỏa thuận giá bán với khách hàng.

Ảnh: Minh họa.

Quá trình bán hàng tại cửa hàng mua bán điện thoại Shop Dunk, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Lê Trung Hiếu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của các khách hàng cùng kinh doanh điện thoại di động.

Hiếu tự giới thiệu rằng Shop Dunk có các loại điện thoại di động nhãn hiệu Iphone mới và bị can có thể mua được với giá nội bộ thấp hơn giá niêm yết tại Shop Dunk từ 1-3 triệu đồng/1 chiếc.

Tin tưởng thông tin Hiếu đưa ra, các nhà đầu tư đã đưa tổng cộng hơn 2,6 tỷ đồng cho bị can đặt mua 109 chiếc điện thoại di động, để rồi sau đó mới biết mình bị lừa.

Một trong số các nạn nhân của Hiếu là anh Nguyễn Thế A. (SN 1998), một chủ cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng điện thoại di động tại Hà Nội.

Cáo trạng xác định, sau khi được Hiếu chào mời về việc có nguồn hàng là điện thoại di động Iphone mới, được mua giá nội bộ, thấp hơn giá niêm yết tại Shop Dunk từ 1-3 triệu đồng/1 chiếc (tùy loại máy), ngày 10-7-2024, anh Nguyễn Thế A. đặt mua của bị can 40 điện thoại Iphone 15 Promax 256G với giá hơn 25 triệu đồng/1 chiếc.

Cùng ngày, hai bên lập hợp đồng đặt cọc mua bán hàng hóa. Sau đó, anh Nguyễn Thế A. chuyển cho Hiếu hơn 1 tỷ đồng đặt cọc để mua điện thoại. Sau khi nhận được tiền, Hiếu không dùng tiền mua điện thoại như thỏa thuận mà chi tiêu cá nhân hết.

Đến ngày 18-7-2024, Hiếu tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu với anh Nguyễn Thế A. về việc có lô hàng 45 chiếc điện thoại di động Iphone 15 Promax 256G với giá hơn 25 triệu đồng/1 chiếc.

Vì thời điểm đó, Shop Dunk niêm yết bán điện thoại di động Iphone 15 Promax 256G với giá hơn 28 triệu đồng/1 chiếc nên nhà đầu tư đã đồng ý mua thêm 45 chiếc điện thoại. Anh Nguyễn Thế A. thêm một lần nữa chuyển cho bị can hơn 1,1 tỷ đồng để đặt cọc.

Sau khi nhận hơn 2 tỷ đồng của nhà đầu tư, Hiếu đặt mua 18 chiếc điện thoại với giá hơn 28 triệu đồng/1 chiếc rồi giao cho anh Nguyễn Thế A. và nói đó là điện thoại của hợp đồng thứ nhất. Số tiền còn lại là hơn 1,7 tỷ đồng, bị can sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân và chơi chứng khoán nhưng bị thua lỗ.