Bóc gỡ đường dây chế tác, buôn bán trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố nhóm đối tượng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Thời gian gần đây, trên không gian mạng liên tiếp xuất hiện các fanpage, tài khoản Facebook và gian hàng trực tuyến quảng cáo các sản phẩm trang sức mang phong cách của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới với những lời giới thiệu hấp dẫn như “chế tác cao cấp”, “thiết kế chuẩn hãng”, “gia công theo yêu cầu riêng”. Không chỉ sử dụng hình ảnh sang trọng, bắt mắt, các đối tượng còn xây dựng đội ngũ chăm sóc khách hàng, tư vấn trực tuyến, livestream bán hàng nhằm tạo dựng niềm tin với người mua. Nhiều sản phẩm được quảng bá tinh vi đến mức rất khó phân biệt với hàng chính hãng nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện lượng giao dịch các mặt hàng trang sức “cao cấp” tăng đột biến, doanh thu lớn nhưng có dấu hiệu né tránh kê khai nguồn gốc hàng hóa.

Số trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới

Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với CATP - HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập làm việc với 20 đối tượng là người quản lý điều hành, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry, địa chỉ tại số 430 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP. HCM và Công ty TNHH Wii Diamonds, địa chỉ đường Nguyễn Thuật Thuật, phường Bàn Cờ, TP. HCM do Nguyễn Văn Huy làm Giám đốc.

Bước đầu, Đào Thùy Trang (SN 1999, trú tại phường Hòa Hưng, TP. HCM), là Phó Giám đốc Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry khai trực tiếp điều hành công ty từ tháng 6-2025 đến nay.

Công ty được cấp phép kinh doanh các sản phẩm trang sức chế tác từ vàng, đá và kim cương liên quan đến nhãn hiệu “Helia” do công ty tự thiết kế. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Trang cùng các nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc để chế tác, gia công thêm nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts… Ngoài ra, Trang còn liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông (Trung Quốc) thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton và Bvlgari đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn giả các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chế tác, gia công như máy đánh bóng, máy hàn laser, máy cán vàng, máy khắc và số lượng lớn hóa chất phục vụ sản xuất.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10 nghìn sản phẩm trang sức giả các thương hiệu Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” gồm: Đào Thùy Trang (SN 1999); Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 2000); Phạm Văn Đức (SN 1994); Hồ Khắc Châu (SN 1988); Nguyễn Văn Huy (SN 1993), cùng trú tại TP. HCM. Khởi tố 3 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” gồm: Nguyễn Văn Phúc (SN 1988); Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 2005), cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp và Trần Nguyễn Trâm Anh (SN 1991, trú tại TP. HCM). Đồng thời, khởi tố bị can Trần Duy Phú (SN 1982, trú tại TP. HCM) về tội “Buôn lậu”.