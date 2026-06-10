ANTD.VN - Bằng thư kêu gọi đầu thú kết hợp tuyên truyền đến gia đình, người thân, các mối quan hệ xung quanh, CBCS Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã vận động thành công đối tượng trốn truy nã từ Trung Quốc về Việt Nam đầu thú.

Theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, đơn vị vừa vận động thành công đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm Bùi Thu Huyền (SN 1992) trú tại xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (nay là xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ) từ Trung Quốc về Việt Nam đầu thú.

Theo tài liệu điều tra, năm 2024, Bùi Thu Huyền hứa hẹn làm thủ tục xuất khẩu lao động cho anh C, trú tại Nghệ An.

CBCS Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tiếp nhận Bùi Thu Huyền tại sân bay

Huyền nhiều lần đưa ra thông tin gian dối và chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của anh C.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 13-5-2025, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thu Huyền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 27-11-2025, Cơ quan CSĐT - CATP đã ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với bị can Bùi Thu Huyền.

Với quyết tâm thanh loại, kéo giảm tỷ lệ đối tượng truy nã, các CBCS Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã rà soát, nắm thông tin về di biến động đối tượng truy nã để có biện pháp xử lý hiệu quả.

Lệnh truy nã Bùi Thu Huyền

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, các điều tra viên xác định Bùi Thu Huyền sau khi thực hiện hành vi lừa đảo đã bỏ trốn và sinh sống tại Trung Quốc.

Từ đó, các điều tra viên đã kiên trì sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng thư kêu gọi đầu thú, tranh thủ vận động gia đình, người thân và các mối quan hệ xung quanh người phụ nữ này tại Trung Quốc, tuyên truyền về chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

"Mưa dầm thấm lâu", trong thời gian nhiều tháng, Bùi Thu Huyền đã thay đổi nhận thức và ngày 8-6-2026 đã liên hệ trực tiếp với điều tra viên Cụm 6 Văn phòng Cơ quan CSĐT xin đầu thú.

Khi chiếc máy bay chở Bùi Thu Huyền vừa hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài, các điều tra viên Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng an ninh hàng không đưa người phụ nữ này về trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang tiếp nhận đối tượng, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.



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