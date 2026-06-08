Truy nã đối tượng trốn thi hành án về tội đưa hối lộ, bắt giữ người trái pháp luật

ANTD.VN - Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Đỗ Thị Phương (SN 1971; quê quán: xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh; thường trú tại xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) về tội "Đưa hối lộ", "Bắt giữ người trái pháp luật".

Trước đó, Phương bị Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 12 năm 8 tháng tù giam về tội Đưa hối lộ, bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến vụ án của trùm giang hồ Phương "Ninh Hột". Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không chấp hành việc thi hành án.

Ngày 19-5-2026, Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đỗ Thị Phương.

Đối tượng truy nã Đỗ Thị Phương

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0948793883 - 0987566616), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.