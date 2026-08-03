Trường hợp nào được đóng bù bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu?

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa giải đáp thắc mắc của người dân về việc có được đóng bù 6 tháng bảo hiểm xã hội để đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu hay không?

Người lao động chỉ được đóng một lần cho thời gian còn thiếu khi thiếu tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu

Theo thông tin phản ánh, ông C.V.Đ (Hà Nội) sinh tháng 10/1967, đóng bảo hiểm xã hội được 19 năm 06 tháng trong đó có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Ông C.V.Đ hỏi, ông muốn nghỉ hưu từ tháng 7/2026 thì có được đóng bù 06 tháng để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội không?

Về nội dung này, Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, điểm b khoản 1 Điều 64 Luật bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định thì được hưởng lương hưu.

Trong khi đó, khoản 7 Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định người lao động chỉ được đóng một lần cho thời gian còn thiếu khi thiếu tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hằng tháng.

Theo thông tin ông C.V.Đ cung cấp, ông sinh tháng 10/1967, có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, như vậy ông đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định, vì vậy ông C.V.Đ không được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu.

Về mức hưởng lương hưu, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết chưa thể tính chính xác do người lao động chưa cung cấp đầy đủ thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội và tiền lương làm căn cứ đóng.

Theo Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính lương hưu được xác định tùy theo chế độ tiền lương của người lao động.

Cụ thể, người có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định sẽ tính bình quân tiền lương của số năm đóng trước khi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với người đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, mức bình quân được tính trên toàn bộ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.

Nếu có cả hai giai đoạn đóng theo hai chế độ tiền lương khác nhau thì mức bình quân được tính trên toàn bộ thời gian đóng theo quy định của pháp luật.

Theo điểm b khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm được hưởng lương hưu bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng. Sau đó, mỗi năm đóng thêm được cộng 1% vào tỷ lệ hưởng.

Theo Thông tư số 12/2025/TT-BNV, đối với người lao động nghỉ việc khi đã đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp người lao động tiếp tục làm việc và tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau khi đã đủ điều kiện nghỉ hưu thì thời điểm hưởng lương hưu sẽ được tính từ tháng liền kề sau tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chấm dứt làm việc.