Đảm bảo an toàn tài sản của người dân, doanh nghiệp trên nền tảng số

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đã liên tiếp triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm với các hành vi vi phạm trên không gian mạng...

Số tiền lớn "bốc hơi" khỏi tài khoản

Đầu tháng 3-2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận tin báo của một tổ chức tín dụng về việc trong một thời gian ngắn có 16 bị hại đã bị "thổi bay" số tiền 14 tỷ đồng.

Cụ thể từ ngày 7 đến ngày 10-3-2026, tại Hà Nội, 16 công dân bị chiếm quyền quản lý thuê bao điện thoại đã đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau khi kiểm soát thuê bao, các đối tượng truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của bị hại và chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao họp án cùng CBCS Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Đáng chú ý, các đối tượng này sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, quét sinh trắc học, vượt qua bảo mật của ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy vết dòng tiền, làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội và tập trung đấu tranh với các đối tượng sản xuất, mua bán công cụ phục vụ hoạt động phạm tội.

Lần theo dấu vết tội phạm

Nhiệm vụ này được giao cho Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội.

2 nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán phần mềm, thiết bị có khả năng hỗ trợ vượt cơ chế xác thực sinh trắc học đã bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt giữ

Thượng tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế cho biết, sau quá trình điều tra, xác minh, xác định, các đối tượng sau khi chiếm được quyền điều khiển điện thoại đã sử dụng phần mềm vượt sinh trắc học để chiếm đoạt tài sản.

"Đặc biệt, theo dấu vết trên không gian mạng, chúng tôi đã xác định có một đường dây sản xuất phần mềm này để bán cho các đối tượng phạm tội. Khi biết mình đã đi đến được gốc của vấn đề, CBCS trong Đội vô cùng phấn khích, cảm xúc thực sự khó tả" - Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Phó Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế chia sẻ.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội nhìn nhận, đây là vụ việc đầu tiên được ghi nhận trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ổ nhóm này có hành vi sản xuất, mua bán phần mềm, thiết bị có khả năng hỗ trợ vượt cơ chế xác thực sinh trắc học để phục vụ hoạt động phạm tội.

"Hoạt động mua bán phần mềm, thiết bị phục vụ mục đích trái pháp luật không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống thanh toán điện tử, dữ liệu cá nhân và quá trình chuyển đổi số quốc gia" - chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh giá.

Thượng tá Đào Mạnh Hà cho biết, ngay khi phát hiện vụ việc, Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế đã chủ động, khẩn trương tham mưu chỉ huy Phòng có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước Khu vực I, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp viễn thông nhằm kịp thời nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, rà soát và khắc phục các sơ hở trong quy trình xác thực, thanh toán điện tử.

"Chúng tôi đã nhận được hàng loạt Công văn phản hồi từ các ngân hàng đề nghị làm rõ hơn về thủ đoạn này, tổ chức tập huấn cho nhân viên ngân hàng, các tổ chức tín dụng" - Thượng tá Đào Mạnh Hà cho biết.

Liền ngay sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh điều tra, Học viện An ninh nhân dân và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 tổ chức Hội nghị phổ biến công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động tiền tệ, ngân hàng cho gần 400 đại biểu gồm các đồng chí trong Ban Giám đốc; lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1; Giám đốc các chi nhánh ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sau tập huấn, trong Công văn gửi CATP Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 1 nhìn nhận, các nội dung được trao đổi tại đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện rủi ro và tăng cường năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, đồng thời thúc đẩy hiệu quả phối hợp giữa các tổ chức tín dụng với các cơ quan chức năng trên địa bàn; khẳng định việc đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các phòng nghiệp vụ liên quan của CATP Hà Nội và Học viện An ninh nhân dân.

"Giá trị lớn nhất của việc xóa thành công 2 ổ nhóm sản xuất, mua bán phần mềm, thiết bị có khả năng hỗ trợ vượt cơ chế xác thực sinh trắc học là góp phần nhận diện đối tượng phạm tội công nghệ cao, qua đó chủ động phòng ngừa, không để hình thành các đường dây mua bán công cụ phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng" - chỉ huy phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh giá.