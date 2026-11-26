ANTD.VN - Về Kế hoạch đầu tư công và Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong năm 2027, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị làm rõ công trình nào có thể hoàn thành…

Quang cảnh hội nghị

Chiều 26-11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 8 để xem xét các nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2027. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì.

Sẽ ưu tiên vốn cho các dự án đường sắt đô thị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu thay mặt Đảng ủy UBND thành phố trình bày Tờ trình về 5 nội dung trọng tâm về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách và đầu tư công; xin ý kiến thông qua chủ trương phát hành trái phiếu dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội năm 2027.

Theo các Tờ trình, năm 2026, Hà Nội ước có 32/50 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; GRDP bình quân đầu người ước đạt 201 triệu đồng, tăng khoảng 10% và vượt mục tiêu đề ra; thu ngân sách đạt 821,8 nghìn tỷ đồng, bằng 126% dự toán.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 730 nghìn tỷ đồng; vốn FDI đăng ký đạt 4,9 tỷ USD. Giải ngân đầu tư công ước đạt 199,9 nghìn tỷ đồng, đứng đầu cả nước về giá trị tuyệt đối…

Năm 2027, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,1%, tập trung phát huy các động lực mới, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng và xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai. Trong đó, thành phố ưu tiên vốn cho các dự án đường sắt đô thị, công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành và hạ tầng xử lý điểm nghẽn…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu

Về công tác xây dựng Đảng, tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã trình bày Chương trình công tác năm 2027 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027 của Thành ủy.

Cụ thể, về Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027, đồng chí Nguyễn Trọng Đông cho biết, trong quý I và quý 2-2027, mỗi quý Thành ủy Hà Nội sẽ thành lập 15 đoàn kiểm tra, giám sát với 45 tổ chức Đảng…

Còn dự thảo chương trình công tác năm 2027 nêu rõ 115 đầu việc thuộc 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, việc xin ý kiến bổ sung 3 nội dung mới chưa có trong chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, gồm: Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2027; định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2028; đánh giá kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, điều chỉnh thời gian báo cáo Đề án cải tạo sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét; tăng cường theo dõi, chỉ đạo về kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng phát biểu

Phải hài hòa giữa đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh những kết quả tích cực mà thành phố đạt được trong năm 2026.

Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra, đến nay vẫn còn 18/50 chỉ tiêu kinh tế xã hội chưa được đánh giá, kết quả tăng trưởng vẫn dựa trên các động lực truyền thống, thu hút đầu tư xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, khoa học công nghệ chưa trở thành yếu tố quan trọng nâng cao năng suất tổng hợp…

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% của năm 2026, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị Đảng ủy UBND thành phố quyết liệt chỉ đạo thực hiện cao nhất 50 chỉ tiêu, nhất là đối với 18 chỉ tiêu đang có khả năng chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Về nhiệm vụ năm 2027, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu cả hệ thống chính trị thành phố đặt quyết tâm cao với tinh thần “Hành động và hành động” để tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng và hiệu quả quản trị.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo

Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải chuyển trọng tâm từ hoàn thiện mô hình sang nâng cao chất lượng thực thi. Công tác đánh giá cán bộ theo OKR/KPI phải dựa trên sản phẩm và kết quả phục vụ nhân dân, làm căn cứ cho quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, sàng lọc cán bộ.

Về tình hình phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2027, đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu, việc chuẩn bị các kịch bản cân đối ngân sách, phân bổ ngân sách phải hài hòa giữa đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội, tập trung vốn cho các nhiệm vụ trọng điểm, khắc phục tình trạng dàn trải.

Đối với Kế hoạch đầu tư công năm 2027 và Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị cần làm rõ công trình nào có thể hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm, dự án chiến lược nào đủ điều kiện để tập trung vốn và dự án nào cần tháo gỡ thủ tục, mặt bằng. Thứ tự ưu tiên phải tính đến khả năng tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở không gian phát triển và huy động thêm vốn đầu tư xã hội...

“Mọi lựa chọn phát triển phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Thủ đô; tăng trưởng phải gắn với bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nói.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ còn lại của năm 2026 và mục tiêu đặt ra trong năm 2027 là rất thách thức, đồng chí Trần Đức Thắng cho rằng cần thể hiện quyết tâm bằng kết quả thực hiện cụ thể.