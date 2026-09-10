Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu: Xử lý triệt để xe tự chế, xóa 'điểm đen' rác thải

ANTD.VN - Chiều 10/9/2026, tại hội nghị giao ban kiểm đếm các công việc giải quyết 2 điểm nghẽn: trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì phần kết luận, "chỉ mặt, gọi tên" những địa bàn để tái diễn vi phạm. Sau khi các đơn vị cơ sở giải trình và đại diện các sở, ban, ngành làm rõ từng phần việc theo trọng trách được giao, lãnh đạo CATP kết luận, chỉ rõ: Đảm bảo trật tự đô thị là nhiệm vụ chính trị sống còn của năm 2026, kiên quyết không có vùng cấm, không có ngoại lệ và tuyệt đối không để tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa".

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Kết luận hội nghị, đánh giá toàn diện công tác tháng 7 và tháng 8 vừa qua, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội nhìn nhận, bước đầu công tác đảm bảo trật tự đô thị ở Thủ đô đã đi vào nề nếp, diện mạo đường phố có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm...

Nhiệm vụ chính trị "sống còn"

Nhắc lại ý kiến chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Công an Thành phố đã truyền đạt một thông điệp đến toàn bộ hệ thống chính trị cơ sở. Đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bí thư Thành ủy: "Đây là nhiệm vụ chính trị sống còn bắt buộc phải giải quyết dứt điểm trong năm 2026. Trong một năm là phải hoàn thành xong 5 điểm nghẽn theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước".

Nhấn mạnh "lãnh đạo thành phố rất sốt ruột", Giám đốc CATP cũng cảnh báo: một số đơn vị từng được biểu dương ở các kỳ giao ban trước do có thành tích giải quyết tốt vi phạm, nay đã bộc lộ tư tưởng chủ quan, chùng xuống, dẫn đến phát sinh các sai phạm mới. Việc xử lý vi phạm đôi lúc chỉ mang tính hình thức, đánh trống bỏ dùi, làm theo kiểu đối phó, thiếu đi chiều sâu và sự bền bỉ cần thiết để duy trì thành quả.

Lãnh đạo Công an Thành phố thẳng thắn phê bình tư duy làm việc nửa vời, thiếu triệt để của không ít cán bộ cơ sở, minh chứng qua một hình ảnh thực tế: "Trên cây mà các đồng chí giật cái biển quảng cáo treo thì nó vẫn còn lơ lửng một đoạn ở trên... Chủ tịch phường đi ra phải nhắc nhấc cả cái biển xuống chứ...".

Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh việc giải quyết các điểm nghẽn là nhiệm vụ chính trị "sống còn"

Đi sâu vào chi tiết, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ rõ những tuyến phố, địa bàn cụ thể đang buông lỏng quản lý.

Trên tuyến đường Quang Trung, tình trạng ô tô dừng đỗ dưới lòng đường và chễm chệ chiếm dụng toàn bộ vỉa hè dành cho người đi bộ vẫn diễn ra ngang nhiên, cản trở giao thông nghiêm trọng. Ngay tại hội nghị, Sở Xây dựng được yêu cầu phải lập tức phối hợp cùng UBND phường Dương Nội rà soát lại toàn bộ quy hoạch bãi đỗ xe khu vực này, kiên quyết bố trí lại các điểm trông giữ phương tiện đúng quy định, chấm dứt ngay cảnh "xe đỗ bủa vây người đi bộ".

Tại khu vực Vành đai 4 đoạn qua phường Yên Nghĩa, hàng loạt vi phạm liên quan đến các trạm trộn bê tông, rác thải xây dựng đổ trộm vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây hệ lụy lớn đến an toàn giao thông, gây bụi bặm và ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường thi công của dự án trọng điểm quốc gia. Tương tự, tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, bày bán vật liệu xây dựng, bục bệ, khung sắt hàn cố định vẫn tồn tại nhức nhối tại khu vực phố Hoàng Văn Thái (nơi giáp ranh giữa phường Khương Đình và phường Khương Mai), tuyến đường Yên Sở, khu vực xã Dương Hòa (chậm bóc dỡ điểm kinh doanh tự phát), địa bàn phường Thượng Cát...

Ở khu vực ngoại ô, tuyến Quốc lộ 23 qua địa bàn xã Mê Linh vẫn hàng ngày chứng kiến cảnh họp chợ cóc tràn lan xuống lòng đường, xe cộ dừng đỗ lộn xộn mua bán, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông...

Từng điểm nghẽn này đều được đồng chí Giám đốc CATP đặt câu hỏi truy vấn trực tiếp về trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời yêu cầu làm rõ sự phối hợp với các sở ngành để tháo gỡ. Mệnh lệnh được đưa ra vô cùng dứt khoát: "Phải giải quyết triệt để ngay!".

Một vấn đề nan giải đã tồn tại nhiều năm cũng được đưa ra mổ xẻ thẳng thắn, đó là căn bệnh "đùn đẩy trách nhiệm" tại các khu vực giáp ranh hành chính. Lãnh đạo Công an Thành phố gay gắt phê phán tư duy cục bộ, đùn đẩy: "Chẳng nhẽ mang thước ra đo bảo 1 centimet này của phường kia, 1 centimet này của phường này. Những địa bàn giáp ranh đều phải được giải quyết, đừng đổ cho phường này với phường kia" - Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu rõ, trong kỳ họp giao ban tháng tới, các đơn vị liên quan phải báo cáo rõ bằng văn bản việc đã ngồi lại bàn bạc với nhau ra sao, lập chốt phối hợp thế nào và đã giải quyết triệt để vi phạm giáp ranh hay chưa.

Đại diện các sở, ngành phát biểu làm rõ các vấn đề

Trồng cây xanh xoá "điểm đen" rác thải

Không chỉ dừng lại ở bài toán giao thông, hội nghị còn gióng lên hồi chuông báo động về thực trạng vệ sinh môi trường. Việc tập kết rác thải sai giờ quy định, vứt phế thải xây dựng bừa bãi đang bôi bẩn bộ mặt Thủ đô tại hàng loạt công trình trọng điểm và khu dân cư đông đúc.

Các điểm đen về rác thải nghiêm trọng được camera gọi tên bao gồm: dọc chân tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, hầm chui Định Công, hầm chui Kim Liên, gầm cầu Thăng Long, khu vực cầu Chương Dương, cùng hàng loạt chân rác tại ngõ 1 Đại Linh (phường Đại Mỗ), phố Kim Quan Thượng (phường Việt Hưng), Khu đô thị Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì) và Khu đô thị Văn Phú.

Giám đốc Công an Thành phố đặt câu hỏi về trách nhiệm trực tiếp cho chính quyền các phường sở tại và lực lượng công nhân của Công ty Môi trường đô thị. Việc dọn dẹp rác không chỉ đơn thuần là đẩy cái khó cho công nhân vệ sinh, mà lực lượng Công an cơ sở cũng phải chủ động vào cuộc.

Yêu cầu đặt ra là phải tổ chức trinh sát, trích xuất camera an ninh để truy tìm bằng được biển số xe và phạt thật nặng những đối tượng đổ trộm phế thải. Đồng thời, đối với các đơn vị thu gom rác nếu có tư tưởng làm ngơ, chậm trễ thu dọn theo hợp đồng, thành phố sẽ áp dụng các chế tài xử phạt tài chính vô cùng nghiêm khắc.

Đặc biệt, để trị tận gốc "căn bệnh" rác thải, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã lấy dẫn chứng sinh động từ việc cải tạo khu vực dưới gầm cầu đường sắt trên cao tại tuyến phố Yên Lãng. Nơi đây trước kia cũng từng là điểm nhức nhối, tập trung đủ loại phế liệu, rác thải bốc mùi. Tuy nhiên, sau chỉ đạo sát sao của đồng chí Giám đốc, chính quyền khu vực Đống Đa đã xung phong tiếp nhận địa bàn, dọn sạch phế thải. Toàn bộ không gian gầm cầu cạn có ánh nắng chiếu tới đã được cải tạo thổ nhưỡng, trồng hoa và cây xanh đồng bộ.

Cùng với việc phủ xanh mặt đất, hệ thống camera giám sát tầm cao cũng được lắp đặt đồng bộ. Phân tích về hiệu ứng tâm lý và ý thức cộng đồng, Giám đốc CATP nhấn mạnh: "Khi đã đẹp rồi thì không ai nỡ lòng nào vứt rác ra cả". Đây là kinh nghiệm thực tiễn quý báu đã được áp dụng thành công tại các đô thị văn minh trên thế giới.

Từ hiệu ứng lan tỏa thực tế của phố Yên Lãng, Giám đốc CATP giao nhiệm vụ "nóng" cho các phường nằm dọc trục đường sắt trên cao kéo dài từ phường Yên Nghĩa về trung tâm Thành phố: Phải lập tức học hỏi, khảo sát và triển khai mô hình trồng cây xanh, trồng hoa tại các vị trí gầm cầu cạn có ánh nắng ngay trong tháng này. Kết quả tiến độ phủ xanh phải được chụp ảnh, báo cáo trực tiếp trong kỳ họp tới...

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông phát biểu tại hội nghị

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu tại hội nghị

Xử lý xe tự chế, cáp viễn thông chằng chịt và vi phạm sau 23h

Chuyển sang một vấn đề nhức nhối khác, Giám đốc CATP nhấn mạnh sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm các loại xe cơ giới ba bánh tự chế, xe ba gác giả danh thương binh chở hàng cồng kềnh, nghênh ngang trên phố.

Lãnh đạo Công an Thành phố chỉ rõ: Lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ phải đóng vai trò chủ công, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Công an các phường tổ chức các đợt càn quét, thu giữ, xử lý triệt để loại hình phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn này. Mệnh lệnh đưa ra là tuyệt đối không được nương tay, không có vùng cấm dưới bất kỳ hình thức hay lý do nào.

Bên cạnh đó, "khoảng trống" quản lý trật tự đô thị sau 23h đêm cũng được Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu rốt ráo giải quyết, không để tái diễn. Thực trạng hàng quán rục rịch bày bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, dựng bục bệ cản trở giao thông, xe cộ đỗ kín mặt đường về đêm tại khu vực trung tâm Hoàn Kiếm, dọc tuyến phố Nguyễn Khang, phố Cầu Giấy, địa bàn phường Yên Sở hay khu vực tập trung đông sinh viên như Đại học Thành Đô (khu vực Hoài Đức) phải được đưa vào khuôn khổ quản lý nghiêm ngặt. Lãnh đạo CATP quán triệt: Công an cấp cơ sở không thể liên tục lấy lý do mỏng lực lượng, trực đêm vất vả để làm cái cớ buông lỏng quản lý địa bàn vào ban đêm. Trách nhiệm tuần tra, kiểm soát phải được khép kín 24/24h.

Về vấn đề chỉnh trang hạ tầng không gian, mảng "rác trời" cũng được Giám đốc Công an Thành phố đặc biệt lưu tâm. Hệ thống cáp viễn thông, cáp truyền hình chằng chịt, bám thành từng cuộn lớn, sà xuống thấp dọc theo các cột điện không chỉ làm xấu xí hình ảnh đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ chập cháy vô cùng nguy hiểm.

Sở Xây dựng và ngành Điện lực được yêu cầu chủ động vào cuộc phối hợp cùng chính quyền địa phương, kiên quyết rà soát, cắt bỏ, thu hồi toàn bộ các đường dây cáp rác, cáp thừa không còn sử dụng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh nhiều lần về việc trách nhiệm của người đứng đầu ở cơ sở.

Quan điểm xử lý sự chây ì của các nhà mạng được lãnh đạo CATP chỉ rõ: "Đến ngày đến giờ anh cắt cột điện thôi, các đơn vị viễn thông người ta không thu dọn, sẽ có đơn vị phải chịu trách nhiệm. Không thể để bộ mặt Thành phố tiếp tục vướng víu mớ bùng nhùng này kéo dài mãi".

Hội nghị khép lại với chỉ đạo quan trọng của Giám đốc CATP về việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động liên tục từ nay đến cuối năm. Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các Sở, ban, ngành và lực lượng Công an Thành phố – với sự hỗ trợ đắc lực từ mắt thần công nghệ UAV – sẽ tạo ra một mạng lưới giám sát chéo không có lỗ hổng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh nhiều lần về việc trách nhiệm của người đứng đầu ở cơ sở. Những Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp phường, xã, hay các đồng chí Chỉ huy Công an cơ sở nào còn giữ tư duy làm việc đối phó, rập khuôn, thiếu trách nhiệm, để vi phạm tái diễn nhiều lần sau khi đã bị nhắc nhở, chắc chắn sẽ phải đối mặt với các hình thức kỷ luật Đảng và chính quyền nghiêm khắc nhất...