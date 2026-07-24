Xây dựng "lá chắn" bảo vệ người dùng trên thị trường dịch vụ tài chính số

ANTD.VN -Việc các ví điện tử và siêu ứng dụng chuyển mình thành cổng kết nối dịch vụ tài chính toàn diện đang mang lại sự tiện lợi đột phá cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các giao dịch số cũng đồng thời đặt ra bài toán cấp bách về an toàn thông tin, đòi hỏi các nền tảng công nghệ phải chủ động nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro để bảo vệ quyền lợi và tài sản của khách hàng.

Những thách thức về bảo mật

Sự tích hợp sâu giữa hạ tầng thanh toán số và các giải pháp tài chính trực tuyến đã rút ngắn tối đa hành trình tiếp cận vốn của người dùng. Chỉ với vài thao tác chạm trên màn hình điện thoại, các nhu cầu từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn cho đến đăng ký các khoản vay tiêu dùng đều được xử lý theo thời gian thực.

Mặc dù vậy, việc dòng vốn và dữ liệu cá nhân luân chuyển liên tục trên không gian số cũng biến lĩnh vực này thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng và tội phạm công nghệ cao. Thực tế cho thấy, các hình thức lừa đảo tinh vi như giả mạo danh tính, đánh cắp thông tin tài khoản qua các đường link độc hại, hay gian lận hồ sơ trực tuyến đang có xu hướng gia tăng.

Khi các nền tảng số đóng vai trò là cầu nối dịch vụ, bất kỳ một lỗ hổng nào trong quy trình xác thực dữ liệu cũng có thể dẫn đến rủi ro rò rỉ thông tin hệ thống. Điều này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp về mặt tài sản cho người tiêu dùng mà còn làm suy giảm niềm tin vào tiến trình số hóa toàn diện của thị trường tài chính tiêu dùng.

Định danh điện tử nâng cao chống gian lận danh tính

Trước bối cảnh các chiêu thức gian lận công nghệ ngày càng tinh vi, việc áp dụng các quy trình xác thực lỏng lẻo không còn đủ khả năng bảo vệ người dùng. Các đơn vị vận hành cổng tài chính số bắt buộc phải thiết lập những hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt ngay từ bước tiếp nhận thông tin đầu vào.

Một trong những giải pháp then chốt đang được các nền tảng công nghệ tài chính chính thống áp dụng là nâng cấp hệ thống định danh điện tử trực tuyến (eKYC) kết hợp với công nghệ sinh trắc học tiên tiến. Thay vì chỉ kiểm tra chứng minh thư hay căn cước công dân bằng hình ảnh tĩnh thông thường, công nghệ quét khuôn mặt và phát hiện thực thể sống (Liveness Detection) giúp ngăn chặn triệt để tình trạng sử dụng giấy tờ giả mạo hoặc hình ảnh cắt ghép để trục lợi.

Việc thiết lập quy trình định danh nghiêm ngặt này đảm bảo rằng mỗi tài khoản phát sinh giao dịch trên hệ thống đều thuộc về một chủ thể thực, có sự đồng thuận rõ ràng. Đây chính là bước đi căn cơ giúp loại bỏ các hồ sơ rác, hồ sơ giả mạo ngay từ vòng ngoài, bảo vệ an toàn cho cả dòng vốn luân chuyển và uy tín của toàn bộ hệ sinh thái kết nối.

Tại thị trường Việt Nam, xu hướng chuyển dịch từ mở rộng quy mô thuần túy sang đầu tư sâu cho công nghệ lõi đang được các doanh nghiệp Fintech hàng đầu đẩy mạnh nhằm tối ưu hóa năng lực bảo vệ người dùng.

Tiêu biểu trong mảng cho vay ngang hàng, nền tảng kết nối tài chính Tima đã sớm xây dựng hệ thống bảo mật đa tầng nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của cả người đi vay và nhà đầu tư trên sàn. Toàn bộ thông tin cá nhân, dữ liệu tài chính và lịch sử giao dịch của khách hàng khi đăng ký các gói sản phẩm như vay bằng đăng ký xe máy hoặc ô tô đều được mã hóa theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, ngăn chặn mọi hành vi can thiệp hay rò rỉ dữ liệu ra bên ngoài.

Trong bối cảnh giao dịch tài chính ngày càng được số hóa, năng lực bảo mật sẽ trở thành một trong những yếu tố cạnh tranh quan trọng của các nền tảng fintech. Không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro gian lận, việc đầu tư vào công nghệ xác thực và bảo vệ dữ liệu còn góp phần củng cố niềm tin của người dùng đối với các dịch vụ tài chính số.