Gia Lai đề xuất làm cao tốc Pleiku-Lệ Thanh với 17.000 tỷ đồng, Nhà nước góp 70% vốn

ANTD.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh với tổng mức đầu tư dự kiến 17.000 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tham gia 70%.

Theo phương án đề xuất, dự án có tổng chiều dài hơn 54km qua địa bàn 6 xã, phường của tỉnh Gia Lai.

Điểm đầu dự án kết nối với điểm cuối của cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Điểm cuối giao QL19 tại khu vực Cửa khẩu Lệ Thanh, xã Ia Dom.

Quy mô đầu tư 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h. Toàn dự án có 5 nút giao khác mức liên thông và 1 nút giao bằng cuối tuyến. Diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 300ha.

Với phương án trên, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 17.000 tỷ đồng, gồm: Chi phí xây lắp gần 9.300 tỷ đồng; Chi phí GPMB gần 3.200 tỷ đồng; Chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác, lãi vay và dự phòng khoảng hơn 4.500 tỷ đồng.

Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận, dự án cao tốc Pleiku - Lệ Thanh dự kiến thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2026 - 2027, triển khai xây dựng và cơ bản hoàn thành trước năm 2030.

Gia Lai đề xuất xây cao tốc Pleiku- Lệ Thanh với quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 17.000 tỷ, trong đó Nhà nước tham gia 70%

Dự án được đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, trong đó, vốn nhà đầu tư huy động khoảng 30%; Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70%.

"Dự án đi qua tỉnh Gia Lai thuộc khu vực có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn theo quy định, đáp ứng điều kiện tại Nghị định 239/2025 ngày 3/9/2025 của Chính phủ. Do đó, việc đề xuất tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án không quá 70% là có cơ sở", báo cáo nêu.

Cũng tại báo cáo này, tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền của dự án do tỉnh chưa có kinh nghiệm trong triển khai các dự án theo phương thức PPP, nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý, tổ chức thực hiện còn hạn chế.

Tuyến đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh được nhìn nhận có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên và của cả nước.

Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn trước năm 2030 sẽ phát huy tính đồng bộ, thống nhất hệ thống giao thông nội vùng Tây Nguyên, Tây Nguyên với Duyên hải miền Trung, với các nước bạn Lào, Campuchia… góp phần phát triển KT-XH phía Tây tỉnh Gia Lai nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung.